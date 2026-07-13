泛遠國際戰略執行全面提速 股權激勵穩團隊 投資峰會釋信號

香港 - 2026年7月13日 - 泛遠國際控股集團有限公司（上市編號：2516，下稱「泛遠國際」；連同其附屬公司，統稱「泛遠國際」或「本集團」）欣然宣佈本集團近日先後完成兩項關鍵動作——於7月2日向核心管理層及僱員授出獎勵股份，並於7月10日出席金融公關(香港)有限公司（下稱「金融公關」）舉辦的「第二十四屆再創高峰—亞洲投資峰會2026」（下稱「峰會」）。激勵機制與市場溝通同步推進，對內穩住核心團隊，對外校準投資者預期，標誌着集團正從前期戰略佈局階段，全面轉入執行兌現的新週期。



出席亞洲投資峰會 直面市場關切 校準投資者預期

7月10日，泛遠國際行政總裁兼執行董事王添天先生、首席財務官兼執行董事師迪特先生、IR總監兼董辦負責人胥寧女士共同代表本集團出席「第二十四屆再創高峰—亞洲投資峰會2026」，與投資者及分析師會面交流。峰會由金融公關集團主辦，是亞太資本市場年度標誌性盛會，歷屆累計匯聚近400家上市企業、舉辦近3,000場專題小組及一對一會議，吸引逾4,000位機構投資者及分析師參與。是次峰會反應熱烈，吸引了眾多境內外投資者及分析師出席，現場提問踴躍，充分展現市場對集團戰略轉型及海外佈局進展的高度關注。



管理層於峰會介紹本集團經營情況及戰略方向，並集中回應了投資者對兩項核心議題之關注。在美國市場方面，COPE收購整合工作已全面展開，管理層在活動上闡明透過是次收購，集團將美國市場倉儲及配送資源從商務合作轉為自有運營，從根本上掌握定價權與艙位分配權，以應對地緣政治及市場波動，亦是為「一體兩翼」戰略構築自主可控的履約底座。在「一體兩翼」發展框架方面，管理層表示貿易及金融服務目前處於能力搭建階段，未來將與物流主體形成協同，構建更完整的業務生態與盈利結構。



授出股份獎勵 以長期利益鎖定核心團隊

為配合戰略執行提速，集團於7月2日向十一名集團僱員授出合共2,647,000股獎勵股份，佔已發行股份總數約0.28%。獎勵股份以零代價授出，歸屬期為12個月，將於2027年7月2日一次性歸屬。是次股份授予，旨在肯定核心團隊於 2025 年面對市場挑戰時的靈活調控與執行表現。同時也希望通過獎勵確保核心團隊穩定性，股份獎勵使承授人的利益與股東利益趨於一致——通過持有股份、收取股息及分享股價增值，激勵他們持續為集團長期增長貢獻力量。



經過階段性的業務調整與資產佈局鋪墊，集團現已搭建起覆蓋多區域的完整營運架構。隨着海外自有倉配資產的整合落地，以及多板塊本地化服務的協同發展，集團整體供應鏈綜合服務實力將持續強化，為拓展不同區域市場、豐富業務組合奠定更堅實的基礎，進一步拓寬自身增長空間。



泛遠國際控股集團有限公司主席兼執行董事王泉先生表示：「環球市場多變，核心團隊執行力是集團穩步前行的關鍵。本次授出獎勵股份，旨在將核心人員與集團長遠發展緊扣；透過投資峰會與市場直接對話，亦讓投資者清晰掌握集團海外整合及多元業務發展部署。未來我們會持續完善全球物流基建，推動各業務板塊協同增效，以數字化服務鞏固競爭優勢，為股東及投資者創造長效回報。」





