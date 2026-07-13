迎暑假旅遊旺季 AlipayHK大派逾千萬大灣區消費獎賞

橫琴、羅湖、福田、澳門專屬券 全方位覆蓋港人短途旅遊消閒熱點 高清圖片請按此 香港2026年7月13日 /美通社/ -- 適逢暑假外遊旺季來臨，AlipayHK與橫琴、羅湖和福田區政府為港人送上總值逾千萬人民幣的地方政府消費券。優惠覆蓋大灣區多個港人熱門旅遊目的地，讓用戶精明消費。 再次攜手橫琴向北上港人發放千萬消費券 橫琴近年逐漸成為港人短途度假的首選目的地之一。AlipayHK去年12月至今年2月首次與橫琴粵澳深度合作區攜手發放消費券，反應熱烈。數據顯示活動期間帶動AlipayHK於橫琴消費的用戶數量及消費總額與去年同期相比增長近九成。有見及此，雙方再度攜手向北上港人發放總值高達1,000萬人民幣消費券。由即日起至8月30日暑假期間，用戶可於逢星期一早上10時起，連續八週透過AlipayHK應用程式領取合共3款現金券，總值125元人民幣，包括滿¥20減¥5、滿¥100減¥30及¥300減¥90三個級別。現金券於橫琴所有支援AlipayHK支付的橫琴消費券參與商戶，付款時直接抵扣，使用靈活方便。

與此同時，用戶亦可於AlipayHK應用程式的橫琴消費券活動頁領券，以優惠票價購買環島中港通跨境巴士車票，讓精明消費從旅程起點開始。 羅湖、福田消費券月內派發 指定餐廳低至 9 折 除了橫琴，今次夏季消費優惠活動亦聯乘深圳市羅湖區商務局、深圳市福田區商務局，為港人北上熱門消費地帶來更多著數。消費券將於月內開始派發，主要涵蓋深受港人歡迎的餐飲行業，於指定精選餐廳提供低至九折的星級餐飲優惠，直接對應港人北上用餐的日常需求。詳情請密切留意AlipayHK公布。

澳門消費立減兼賺A. Point 暑期優惠活動亦涵蓋港人喜愛的快閃旅遊地澳門。7月15日至10月16日期間，AlipayHK聯同澳門特別行政區政府旅遊局、Flyday舉辦「跑」遊澳門 MACAO, GET, SET, GLOW 活動」，為遊澳港人送上雙重優惠。AlipayHK用戶每月透過AlipayHK作任何消費後領券，即可享一次滿30港元減20港元優惠；單筆消費滿50港元，更可賺額外 10,000 A. Point。 另外，AlipayHK亦推9.9港元北上消費卡，於AlipayHK應用程式的「北上消費」頁面即可購買，提前鎖定價值70港元的交通、高鐵及各類消費優惠。 AlipayHK今次聯同內地地方行政單位及各地商戶推出一系列暑期遊消費優惠，透過即時扣減，讓用戶在大灣區享有更優惠、更便利的跨境支付體驗。

AlipayHK千萬跨境消費優惠一覽 地區 優惠項目 活動日期與發放時間 優惠領取詳情與細則 優惠券面額 / 折扣力度 珠海橫琴 橫琴消費券 即日起至8月30日期間，逢星期一早上10時起發放 於AlipayHK應用程式搜尋「橫琴」，進入活動頁領券

適用於所有支援AlipayHK支付的橫琴消費券參與商戶，結賬時直接抵扣

領取後直至新一輪消費券派發前有效 面額合共125元人民幣： 滿¥20減¥5

滿¥100減¥30

滿¥300減¥90 環島中港通跨境巴士車票 即日起 於AlipayHK應用程式搜尋「橫琴」，進入活動頁領券

在「交通」>「直通巴士」的環島小程序選擇路線並付款可享優惠 購買車票： 滿100港元減30港元

滿60港元減5港元 深圳羅湖 羅湖餐飲消費券 計劃於7月內推出 於活動開始當天在AlipayHK應用程式搜尋「羅湖」，進入活動頁領券

以AlipayHK於指定餐飲商戶消費即享立減優惠 指定餐飲商戶低至九折優惠（優惠詳情以活動頁內容為準） 深圳福田 福田餐飲消費券 計劃於7月內推出 於活動開始當天在AlipayHK應用程式搜尋「福田」，進入活動頁領券

以AlipayHK於指定餐飲商戶消費即享立減優惠 指定餐飲商戶低至九折優惠（優惠詳情以活動頁內容為準） 澳門 「跑」遊澳門 MACAO, GET, SET, GLOW 活動 7月15日起至10月16日 於活動開始當天AlipayHK應用程式搜尋「澳門」，進入活動頁領券

以AlipayHK於當地線下合作商戶消費即享立減優惠 領券後每月可享一次30港元減20港元優惠

單筆消費滿50港元，更可賺額外 10,000 A. Point 內地 北上消費卡 即日起 於AlipayHK應用程式搜尋「北上消費卡」或於「北上消費」頁面購買

自購買日起有效期30天 預載10張優惠券，包括： 3張10港元內地跨境線下消費優惠

1張10港元 Uber Call車優惠

1張7港元滴滴內地打車優惠

1張5港元及滴滴內地打車優惠

1張3港元易乘碼優惠

2張2港元北上公交乘車優惠

1張11港元旅行+高鐵優惠 *禮券及優惠積分須受相關條款及細則約束。 *數量有限，先到先得 關於AlipayHK AlipayHK超級應用程式為用戶提供多元生活服務，包括電子錢包（儲值支付工具牌照編號：SVF0004）及數碼生活平台服務。 現時，全港已有逾150,000間線上線下商戶接受AlipayHK支付，包括大型連鎖店、中小型商舖、便利店、超市、街市及食肆等；亦支援在中國內地、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等地使用。除付款外，AlipayHK超級應用程式更與合作夥伴提供涵蓋公共交通、休閒娛樂、理財、生活繳費、積分計劃及第三方金融產品付款等多項服務。