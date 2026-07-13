美國運通與JCB攜手日本旅遊機構推動東京及神戶旅遊

海外合資格卡會員於神戶、東京港區及千代田區享專屬禮遇 香港2026年7月13日 /美通社/ -- 美國運通與JCB宣布，於2026年7月1日起推出全新旅遊推廣活動，鼓勵海外旅客造訪東京港區、千代田區及神戶市。是次活動由兩家公司與當地港區觀光協會、千代田區觀光協會及神戶觀光局共同推動，延續2025年於神戶舉辦的推廣活動，於今年擴展至東京港區及千代田區，鼓勵海外旅客深入探索日本不同社區。 自2000年起，美國運通與JCB一直合作拓展日本商戶網絡，旨在為卡會員提供更便捷的支付體驗，同時透過多項推廣活動連繫卡會員與商戶，推動當地消費及支持社區經濟發展。為此，美國運通及JCB首次於2025 年 7 月至 12 月期間聯同神戶觀光局在神戶地區推出推廣活動，吸引旅客造訪當地，反應理想。因此，今年推廣活動更進一步擴展，涵蓋東京港區及千代田區。

活動期間，消費者在指定地區的參與商戶以日本境外發行的合資格美國運通卡或JCB卡單筆消費滿指定金額，即可獲得專屬禮品。活動亦將於不同地點設置戶外廣告、電子顯示屏及不同語言的宣傳內容，鼓勵旅客探索本土社區及支持當地商戶。 透過是次合作，美國運通與JCB期望進一步推動旅遊及本地消費、支持參與社區的商戶，並為相關旅遊目的地注入更多的消費動力，推動當區經濟發展。 港區觀光協會、千代田區觀光協會、神戶觀光局、美國運通及 JCB 聯合推廣活動詳情

活動期限：2026年7月1日至12月31日 （神戶推廣活動將於2026年12月30日結束） 推廣活動專屬禮品 在東京港區、千代田區或神戶市的參與商戶以日本境外發行的合資格美國運通或JCB卡單筆消費滿5,000日圓或以上（含稅），即可憑護照、收據及信用卡交易憑證於各地指定換領點獲贈專屬禮品，而部分參與商戶亦提供即場兌換服務。 東京及神戶的當地宣傳 是次活動將透過多個渠道向造訪當地的旅客進行推廣。在東京，港區及千代田區（包括丸之內及八重洲）的主要地段將特別設置旗幟、電子顯示屏、海報及店內宣傳物品；而在神戶則於有馬溫泉、白鶴酒造資料館及灘五鄉清酒地區設置燈籠及橫額，並於三宮及元町一帶透過電子顯示屏加強宣傳，進一步提升活動曝光。