香港遺產法律資訊平台 HK Probate Lawyer 推出免費平安紙教育網站 HK Wills Help，以簡明廣東話助市民及早規劃身後事

面對人口老化，平台盼降低立遺囑及遺產承辦的知識門檻，減少家庭日後爭議。

香港 - 2026年7月13日 - 香港遺產及遺囑法律資訊平台 hkprobatelawyer.com（HK Probate Lawyer）今日宣布，推出全新免費公眾教育網站 hkwillshelp.com（HK Wills Help），以淺白廣東話向一般市民及長者講解平安紙（遺囑）、遺產承辦程序、持久授權書等常見身後事安排，協助市民及早規劃，避免家人日後面對不必要的困難。



背景：身後事安排普遍不足



香港正逐步步入高齡社會，但不少市民對立平安紙及遺產承辦程序仍感陌生。實務上，未有訂立有效遺囑，往往令遺產承辦程序更複雜、時間更長，亦較容易引起家庭成員之間的爭議。與此同時，坊間相關資訊多以法律術語書寫，長者及基層市民未必容易理解。



HK Wills Help：把複雜的法律，變成人人睇得明的資訊



HK Wills Help 以「用簡單話講你知」為定位，提供一系列免費指南，涵蓋：



平安紙（遺囑）是什麼、如何訂立才有效；

遺產承辦（probate）程序與所需文件；

持久授權書、預設醫療指示等失智前的準備；

全港免費平安紙服務（民政事務處、區議員、社福機構）一覽。

所有內容均可免費閱讀，並會持續更新。新網站由遺產法律資訊平台 HK Probate Lawyer 支持營運。後者主要面向較複雜的遺產規劃、跨境遺產、家族信託及遺囑爭議等課題，為專業讀者提供參考。兩個網站分工互補，分別照顧一般市民及較複雜的規劃需要。