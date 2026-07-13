香港遺產法律資訊平台 HK Probate Lawyer 推出免費平安紙教育網站 HK Wills Help，以簡明廣東話助市民及早規劃身後事

面對人口老化，平台盼降低立遺囑及遺產承辦的知識門檻，減少家庭日後爭議。
香港 - 2026年7月13日 - 香港遺產及遺囑法律資訊平台 hkprobatelawyer.com（HK Probate Lawyer）今日宣布，推出全新免費公眾教育網站 hkwillshelp.com（HK Wills Help），以淺白廣東話向一般市民及長者講解平安紙（遺囑）、遺產承辦程序、持久授權書等常見身後事安排，協助市民及早規劃，避免家人日後面對不必要的困難。
背景：身後事安排普遍不足
香港正逐步步入高齡社會，但不少市民對立平安紙及遺產承辦程序仍感陌生。實務上，未有訂立有效遺囑，往往令遺產承辦程序更複雜、時間更長，亦較容易引起家庭成員之間的爭議。與此同時，坊間相關資訊多以法律術語書寫，長者及基層市民未必容易理解。
HK Wills Help：把複雜的法律，變成人人睇得明的資訊
HK Wills Help 以「用簡單話講你知」為定位，提供一系列免費指南，涵蓋：
- 平安紙（遺囑）是什麼、如何訂立才有效；
- 遺產承辦（probate）程序與所需文件；
- 持久授權書、預設醫療指示等失智前的準備；
- 全港免費平安紙服務（民政事務處、區議員、社福機構）一覽。
由專業法律資訊平台支持
新網站由遺產法律資訊平台 HK Probate Lawyer 支持營運。後者主要面向較複雜的遺產規劃、跨境遺產、家族信託及遺囑爭議等課題，為專業讀者提供參考。兩個網站分工互補，分別照顧一般市民及較複雜的規劃需要。
引述
「好多家庭嘅遺產糾紛，其實唔係因為金額大，而係因為事前冇準備、又唔知道有咩選擇，」HK Probate Lawyer 發言人〔律師姓名／職銜〕表示。「我哋想做嘅，係將啲複雜嘅法律，用返香港人聽得明嘅語言講返出嚟，等每個人都可以及早為屋企人做好安排。」
關於 HK Wills Help
HK Wills Help 是一個免費的公眾教育網站，以廣東話向香港市民講解平安紙、遺產承辦及相關身後事安排。網址：https://hkwillshelp.com
關於 HK Probate Lawyer
HK Probate Lawyer 是一個聚焦香港遺囑、遺產承辦及遺產規劃的法律資訊平台，內容涵蓋遺產承辦程序、跨境遺產、家族信託及遺囑爭議等課題。網址：https://hkprobatelawyer.com