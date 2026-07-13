2026中國首席經濟學家論壇在港舉辦 聚焦"十五五"機遇

香港 2026年7月13日 - 7月9日下午，2026中國首席經濟學家論壇（香港）在香港灣仔會展中心舉行。論壇以"'十五五'展望：應全球之變，承國家之略，啓香港之機"為主題，匯聚政策專家、首席經濟學家、金融機構高管及產業智庫代表，圍繞人民幣國際化、香港金融中心建設、灣區協同與全球配置等議題展開研討。



本次活動由中國首席經濟學家論壇主辦，香港中企協財資中心聯合主辦，中銀國際、嘉實國際協辦，香港中資證券業協會、香港中資基金業協會及香港中國金融協會支持。



研判變局：解讀全球秩序與經濟轉型



論壇開幕環節，國務院發展研究中心原金融所所長、中國首席經濟學家論壇創辦人夏斌表示，面對全球格局重塑與國家"十五五"開局，香港應做強離岸人民幣核心樞紐，打造灣區科創與金融融合高地，並建設中國企業全球化服務平台。香港中國企業協會副會長、中銀國際董事長劉敏指出，期待經濟學家甄別確定性資產，引導資金流向新質生產力，講好香港金融新故事，持續發揮香港"超級聯繫人、超級增值人"作用。特首辦政策組副組長王春新從特區頂層角度闡釋，"十五五"規劃賦予香港"十中心、兩樞紐、三高地"的戰略定位，北部都會區建設被納入國家戰略視野。香港首份五年規劃將聚焦基建、產業與民生，打造一流營商、創新與生活環境。



主旨演講環節，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強以《"十五五"時期全球秩序重塑與中國經濟轉型》為題，提出在地緣衝突、AI革命與全球貨幣週期交織背景下，中美經濟展現韌性，但也呈現半導體、AI硬件、新能源等板塊景氣，地產、消費與廣譜就業承壓的K型結構分化。"十五五"規劃除推進算力和能源網絡建設外，還應織密社會保障網，釋放居民消費潛力，並在金融安全前提下優化對外投資監管。



中國首席經濟學家論壇副理事長屈宏斌圍繞《香港經濟新定位與"十五五"戰略機遇的經濟研判》表示，香港應鞏固金融、航運等傳統優勢，加快培育科創新增長點。相較新加坡和深圳，香港在產業多元化、研發投入和硬科技轉化方面仍有提升空間，但深港廣創新集羣優勢突出。未來可依託前海、河套等平台，推動香港資本、專業服務和人才優勢與深圳製造及轉化能力結合。



三場圓桌：共議人民幣國際化、灣區協同與全球配置



圓桌"十五五"規劃下人民幣國際化與香港國際金融中心發展由西班牙對外銀行中國首席經濟學家夏樂主持，瑞銀全球研究資深顧問汪濤、渣打銀行大中華區北亞首席經濟學家丁爽、德意志銀行中國首席經濟學家熊奕、海通國際資管負責人王勝祖展開對話。與會嘉賓指出，金融安全與貿易順差為人民幣國際化提供長期支撐。香港應與上海錯位互補，做大離岸人民幣規模，完善衍生品基礎設施，優化中資跨境融資安排。



圓桌粵港澳大灣區經濟協同與對外開放新機遇由國泰君安國際首席經濟學家周浩主持，香港金融發展局行政總監董一嶽、澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆、交銀國際首席策略師譚偉民、京東集團首席經濟學家沈建光參與研討。多位嘉賓表示，香港應發揮"一國兩制"制度優勢，以金融、法律、專業服務和國際網絡聯動珠三角硬科技產業鏈，服務內地企業出海。北部都會區、低空經濟、港交所制度改革及內地平台企業在港佈局，為香港參與灣區協同提供新抓手。



圓桌全球經濟展望與投資策略由建銀國際首席經濟學家趙文利主持，美林美銀大中華區首席經濟學家喬虹、中銀國際首席策略師陳昊飛、嘉實國際首席投資官蔣一茜、蓮花資產首席經濟學家洪灝圍繞全球資產輪動展開研判，提出全球K型復甦延續，AI長期趨勢仍具支撐，但板塊輪動正在加快；美聯儲政策、通脹、匯率與黃金配置成為市場討論重點。中國出口保持韌性、內需仍待修復，港股估值與配置機會受到關注。



論壇尾聲，中國首席經濟學家論壇執行秘書長朱蕻表示，本次論壇立足"十五五"開局，就全球變局、國家戰略與香港發展重點議題提出務實建議，並代表論壇組委會向聯合主辦單位香港中企協財資中心，協辦單位中銀國際、嘉實國際，以及香港中資證券業協會、香港中資基金業協會、香港中國金融協會等支持機構表示感謝。未來論壇將持續紮根香港、深耕大灣區，常態化開展宏觀、金融與科創研討，助力香港鞏固離岸人民幣樞紐與國際金融中心地位，深度融入國家高質量發展大局。



