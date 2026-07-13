U Power旗下HYDRO DATA受邀參加Data Center Asia 2026大會，就氫能電力解決方案發表主題演講並參與行業圓桌討論

香港2026年7月13日 /美通社/ -- U Power Limited今日宣佈，公司旗下專注於氫能電力及數據中心能源解決方案的合資企業HYDRO DATA受邀出席Data Center Asia（DCA）2026，參與大會主題演講及業界圓桌論壇。作為Informa Markets在亞太地區舉辦的最具影響力的數據中心及數字基礎設施行業盛會，此次大會匯聚超過200家參展企業、8,000餘名專業觀眾以及60餘場行業論壇，覆蓋AI算力、雲計算、數字基礎設施、網絡安全及能源技術等關鍵領域，是亞太地區數據中心產業的重要交流平台。 在本屆大會上，HYDRO DATA CEO 李佳受大會主辦方邀請，發表題為「Hydrogen-Powered AI Data Centers: A New Business Paradigm – Balancing Economic Viability, Environmental Sustainability and Long-Term Resilience」的主題演講，圍繞人工智能時代數據中心能源需求的快速增長，以及氫能電力如何幫助數據中心實現經濟性、可持續性與長期韌性之間的平衡進行了深入分享。與此同時，李佳還受邀參與題為「Enabling AI Data Centers with Advanced Power and Energy Solutions」的高端圓桌論壇，與Pioneer Consulting Asia-Pacific董事總經理Virat Patel、Zerra DC首席技術官Ben Boudreau、Equinix產品與解決方案營銷總監Anthony Ho等國際行業專家共同探討AI數據中心能源基礎設施的發展趨勢。

論壇期間，多位行業專家指出，隨著人工智能訓練與推理需求的爆發式增長，高密度算力集群正在推動數據中心電力需求持續攀升。傳統電網在供電能力、建設週期、能源成本以及碳排放管理等方面面臨越來越大的壓力，能源問題正逐漸成為影響AI數據中心擴張的重要制約因素。與會專家普遍認為，先進能源架構、可再生能源融合以及儲能技術，將成為保障未來AI數據中心可持續發展的關鍵支撐。而這一行業共識，與U Power此前對於全球數據中心產業發展的判斷高度一致。

基於這一趨勢判斷，U Power於今年5月聯合行業合作夥伴成立HYDRO DATA，並獲得正大集團家族戰略投資，致力於打造面向下一代AI數據中心的氫能電力基礎設施平台。成立以來，HYDRO DATA已成功獲得泰國Rayong數據中心能源基礎設施項目意向訂單。該項目規劃總IT負載規模達到100MW，並已啟動3MW示範項目建設，成為公司氫能供電解決方案商業化落地的重要里程碑。 HYDRO DATA採用先進的PEM氫燃料電池技術，通過模塊化部署方式，為數據中心提供穩定、連續且低碳的電力供應。相較於傳統柴油發電機及部分依賴電網擴容的供電模式，PEM氫燃料電池系統具有部署週期短、能源轉換效率高、運行噪音低、碳排放少以及能源獨立性強等優勢，能夠有效幫助數據中心降低對傳統電網的依賴，同時滿足日益嚴格的ESG和碳減排要求。

「從獲得100MW項目意向訂單，到連續受邀參與國際數據中心行業的重要論壇與高端討論，我們看到全球市場正在積極尋求新的能源解決方案。」HYDRO DATA CEO李佳表示，「AI時代的數據中心不僅需要更多電力，更需要更加靈活、可靠、低碳且具備長期可持續性的能源體系。HYDRO DATA將持續推動PEM氫燃料電池技術與智能能源管理系統在數據中心場景中的應用，為行業提供面向未來的綠色能源解決方案。與此同時，U Power將繼續依托我們在新能源基礎設施、智慧能源管理及全球市場的業務經驗，依托股東正大集團家族的影響力，推動HYDRO DATA在亞太及全球市場的數據中心能源項目落地，加速構建面向AI時代的新型綠色能源網絡，為全球數字經濟和人工智能產業的發展提供更加可靠、高效和可持續的能源支撐。」