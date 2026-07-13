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出版：2026-Jul-13 20:25
更新：2026-Jul-13 20:25
Media OutReach Newswire

長沙數字簡牘展廳今起面向全球開放，數字藏品可一鍵認養

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中國長沙 - 2026年7月13日 - 數字浪潮重塑文博觀賞方式，足不出戶雲賞文物已成大眾品讀歷史的新風尚。2026年適逢走馬樓三國吳簡發掘三十周年，長沙晚報推出的系列致敬主題活動10日迎來重磅體驗——數字簡牘展廳正式上線，同步開啟數字藏品全球認養計畫，為海內外文史愛好者獻上一份跨越千年的文化大禮。

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1996年，長沙走馬樓古井出土十萬餘枚三國孫吳簡牘，填補了三國基層史料的空白；2007年11月8日，長沙簡牘博物館正式對外開放。為滿足海內外文史愛好者近距離研讀簡牘的需求，長沙晚報研發推出數字簡牘展廳。展廳依託數位化技術突破實體展館展陳局限，打造7×24小時永不落幕的線上文博空間，為全球觀眾搭建零門檻品讀千年簡牘的全新管道。

展廳融合XR、AI前沿數字技術，整合數字展廳、數字藏品、全景雲觀展、長沙古城歷史街區漫遊、簡牘互動遊戲多元板塊，以"文化+科技"模式創新文博海外傳播路徑，讓塵封千年的三國簡牘掙脫地域與實體展陳束縛，面向全球大眾打開一扇讀懂中華歷史文化的窗口。

數字藏品是本次線上展廳核心亮點，觀眾可通過手勢縮放，清晰觀賞簡牘完整形制；可通過配套的全景漫遊功能，沉浸式雲遊長沙簡牘博物館全部展廳，還可聯動天心閣、古城牆、白沙古井等城市地標，一鍵暢遊簡牘主題歷史文化街區。智慧導覽系統破除了語言壁壘，面向全球訪客提供中、英、日、韓、阿拉伯、法語等多語種講解服務；參觀者還可參與簡牘拼接等趣味互動體驗。

伴隨數字簡牘展廳正式上線，數字簡牘藏品全球認養計畫同步啟動。海內外網友登錄展廳後，流覽數字藏品即可一鍵生成專屬個人藏品，還能一鍵分享至全球主流社交平臺，為長沙文博數位化國際傳播打造全新示範樣本。

長沙簡牘博物館相關負責人表示，走馬樓簡牘歷經三十年文脈積澱，數位化傳播為文物活化開闢廣闊新賽道。藏於長沙的三國簡牘，將借此真正走向全球每一位中華文化愛好者，以數位化文博載體講好可信、可愛、可敬的中國故事。

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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