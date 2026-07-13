利華控股公布2026年中期業績

利華控股集團

利華控股（HKEX 1346）於香港聯交所上市，是全球領先的服裝生產平台，服務於高端當代及設計師品牌（如Alexander Wang、Theory、Todd Snyder及Aimé Leon Dore）；運動及功能品牌（如Arc'teryx、Helly Hansen、Spanx、Skims及J.Lindeberg）；以及數字原生品牌與平台（如Mizzen+ Main及Bonobos）。



我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原材料採購、生產、質量控制及物流。我們創新的模塊化多國平台可提供多品類、小批量訂單，並減少過剩庫存及缺貨情況。我們靈活的方法源於數十年與眾多全球最高品質及要求最嚴格品牌合作所累積的技術專長。我們透過遍佈越南、中國、印度尼西亞、孟加拉、柬埔寨、斯里蘭卡、印度及泰國八個國家的逾150家工廠組成的網絡，支持超過185個品牌的生產。作為一家獲認證的B Corp企業，利華控股致力成為服裝生產行業的ESG領導者。



