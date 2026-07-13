利華控股公布2026年中期業績

業績重點（二零二六年上半年）
戰略發展
股東回報
香港特別行政區 - 二零二六年七月十三日－全球領先的服裝生產平台利華控股集團（HKEX: 1346，「利華控股」）今日公佈截至二零二六年六月三十日止六個月之財務業績。
於二零二六年上半年，利華控股錄得收益重拾增長。於二零二五年採取旨在管理信貸風險的防守性策略後，集團錄得總收益113.2百萬美元，較去年同期增加23.8%。
利華控股行政總裁William Tan表示：「該收益增長乃由二零二六年一月二日收購AAG業務所帶動。AAG現已整合至我們的營運平台，為我們的增長路徑奠定了更廣泛的基礎。」
在整合中尋求長期價值
Tan先生補充道：「儘管收益大幅增長，期內純利增長至5.4百萬美元，較二零二五年上半年增長1.8%。我們盈利的短期壓力反映了一次性的前期整合成本。這主要包括在合併工作流程、系統及人員時產生的臨時員工重複成本。我們認為這些過渡性成本是確保所收購業務具備結構性長期盈利能力的必要投資。」
隨著整合階段現已基本完成，集團的成本結構得到進一步優化，且集團將享有規模提升帶來的營運槓桿效益。
戰略技術及內部人工智能解決方案
集團的平台化戰略持續推進，將其營運能力從傳統服裝供應商轉型為科技賦能企業。於回顧期內，利華控股成功開發並部署其自有的PLM系統及其他解決方案。這些內部企業系統旨在提升工作流程透明度、加快產品上市速度，並減少其輕資產供應鏈中的浪費。
憑藉不斷擴大的內部研發能力，集團亦已定制符合其特定商業模式的人工智能解決方案。與依賴通用現成軟件不同，該等自有工具支持日常跟單員生產力及工廠協調，從而鞏固利華控股的長期競爭優勢。
市場展望：K型經濟中的高端韌性
利華控股執行主席司徒志仁評論道：「作為我們的主要市場，美國市場在二零二六年上半年展現出令人意外的韌性。然而，在整體數據之下存在明顯的「K型」經濟分化：中端市場高度依賴促銷且面臨壓力，零售流動性仍然緊張，消費者對價格較為敏感；另一方面，高收入消費者中的高端╱富裕階層，其可自由支配支出仍相對穩定，支持了對高端產品及服務的穩定需求。」
利華控股主要專注於高端設計師品牌及高端時尚品牌，因此在很大程度上不受大眾市場波動影響。由於集團的品牌組合與市場中更具韌性的高端市場板塊相契合，集團仍處於有利位置以應對當前經濟環境。
未來前景及財務協同效應
展望二零二六年下半年及二零二七年，集團的戰略藍圖聚焦於三個主要營運及財務槓桿：
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- 收益增加至113.2百萬美元（按年增加23.8%），乃由二零二六年一月二日收購Active Apparel Group Pty Ltd及Active Apparel Group (America) LLC（「AAG」）業務並成功併入集團平台所致
- 純利增長至5.4百萬美元，按年增加1.8%，乃在吸收因收購AAG產生的一次性合併成本後錄得
戰略發展
- 部署自有產品生命週期管理（「PLM」）系統及內部人工智能引擎，推動我們轉型為科技賦能服裝平台並帶動更大的營運槓桿
股東回報
- 中期股息維持在每股3.0港仙，反映集團對現金產生能力充滿信心
香港特別行政區 - 二零二六年七月十三日－全球領先的服裝生產平台利華控股集團（HKEX: 1346，「利華控股」）今日公佈截至二零二六年六月三十日止六個月之財務業績。
於二零二六年上半年，利華控股錄得收益重拾增長。於二零二五年採取旨在管理信貸風險的防守性策略後，集團錄得總收益113.2百萬美元，較去年同期增加23.8%。
利華控股行政總裁William Tan表示：「該收益增長乃由二零二六年一月二日收購AAG業務所帶動。AAG現已整合至我們的營運平台，為我們的增長路徑奠定了更廣泛的基礎。」
在整合中尋求長期價值
Tan先生補充道：「儘管收益大幅增長，期內純利增長至5.4百萬美元，較二零二五年上半年增長1.8%。我們盈利的短期壓力反映了一次性的前期整合成本。這主要包括在合併工作流程、系統及人員時產生的臨時員工重複成本。我們認為這些過渡性成本是確保所收購業務具備結構性長期盈利能力的必要投資。」
隨著整合階段現已基本完成，集團的成本結構得到進一步優化，且集團將享有規模提升帶來的營運槓桿效益。
戰略技術及內部人工智能解決方案
集團的平台化戰略持續推進，將其營運能力從傳統服裝供應商轉型為科技賦能企業。於回顧期內，利華控股成功開發並部署其自有的PLM系統及其他解決方案。這些內部企業系統旨在提升工作流程透明度、加快產品上市速度，並減少其輕資產供應鏈中的浪費。
憑藉不斷擴大的內部研發能力，集團亦已定制符合其特定商業模式的人工智能解決方案。與依賴通用現成軟件不同，該等自有工具支持日常跟單員生產力及工廠協調，從而鞏固利華控股的長期競爭優勢。
市場展望：K型經濟中的高端韌性
利華控股執行主席司徒志仁評論道：「作為我們的主要市場，美國市場在二零二六年上半年展現出令人意外的韌性。然而，在整體數據之下存在明顯的「K型」經濟分化：中端市場高度依賴促銷且面臨壓力，零售流動性仍然緊張，消費者對價格較為敏感；另一方面，高收入消費者中的高端╱富裕階層，其可自由支配支出仍相對穩定，支持了對高端產品及服務的穩定需求。」
利華控股主要專注於高端設計師品牌及高端時尚品牌，因此在很大程度上不受大眾市場波動影響。由於集團的品牌組合與市場中更具韌性的高端市場板塊相契合，集團仍處於有利位置以應對當前經濟環境。
未來前景及財務協同效應
展望二零二六年下半年及二零二七年，集團的戰略藍圖聚焦於三個主要營運及財務槓桿：
- AAG的盈利貢獻：隨著主要整合挑戰得到解決，AAG運動服裝業務預計將於二零二六年下半年開始為集團盈利作出貢獻，而該業務的淨利潤率目標為穩步提升，旨在於二零二七年接近利華控股傳統業務的利潤率水平。
- 發揮營運槓桿效益： 隨著增加的業務量透過集團升級後的數字平台處理，利華控股正尋求透過其供應商網絡的營運槓桿實現協同效應，從而更有效地管理固定開支。
- 尋求併購機會：通過整合AAG業務，利華控股已證明其自有平台具備可擴展性。因此，集團繼續積極評估一系列具價值增值效益的進一步收購機會，以擴大其產品能力及地理生產佈局。
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利華控股集團
利華控股（HKEX 1346）於香港聯交所上市，是全球領先的服裝生產平台，服務於高端當代及設計師品牌（如Alexander Wang、Theory、Todd Snyder及Aimé Leon Dore）；運動及功能品牌（如Arc'teryx、Helly Hansen、Spanx、Skims及J.Lindeberg）；以及數字原生品牌與平台（如Mizzen+ Main及Bonobos）。
我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原材料採購、生產、質量控制及物流。我們創新的模塊化多國平台可提供多品類、小批量訂單，並減少過剩庫存及缺貨情況。我們靈活的方法源於數十年與眾多全球最高品質及要求最嚴格品牌合作所累積的技術專長。我們透過遍佈越南、中國、印度尼西亞、孟加拉、柬埔寨、斯里蘭卡、印度及泰國八個國家的逾150家工廠組成的網絡，支持超過185個品牌的生產。作為一家獲認證的B Corp企業，利華控股致力成為服裝生產行業的ESG領導者。