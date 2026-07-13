Aurra Markets在2026年阿布扎比金融博覽會後加強中東和北非地區業務佈局

阿聯酋阿布扎比2026年7月13日 /美通社/ -- 全球多資產差價合約經紀商Aurra Markets結束了其在2026年阿布扎比金融博覽會上的鑽石贊助及參展活動。該金融博覽會於7月8日至9日在阿布扎比國家展覽中心（ADNEC）舉行，為該經紀商提供了與中東和北非地區的零售交易者、機構合作夥伴及金融領袖直接建立聯繫的重要平台。 在金融博覽會上展示機構級流動性 在數字金融時代，Aurra Markets始終重視面對面交流。該經紀商在33號展位的亮相，突顯了其對交易者與經紀商之間清晰溝通的重視。通過促進透明的互動，Aurra Markets團隊向與會者提供了關於其機構級流動性和低延遲交易基礎設施的真實數據。建立線下實體仍是公司運營的核心部分，使高管團隊能夠瞭解客戶的複雜需求，並為穩定的交易環境提供支持。

擴展Aurra Markets聯盟計劃與「推薦好友」合作夥伴計劃 為期兩天的博覽會的一個核心焦點是擴展Aurra Markets合作夥伴計劃。高管團隊與金融專業人士深入交流，詳細介紹了「推薦好友」計劃及Aurra聯盟計劃的運營框架。這些計劃為合作夥伴提供專屬賬戶支持、透明的實時報告以及結構化的CPA和返傭模式。通過降低潛在合作夥伴的准入門檻，Aurra Markets正在構建一個支持持續互利增長的協作網絡。 Aurra錢包現場演示 活動現場展示了Aurra錢包的功能。這款統一的資金系統連接了法定貨幣和數字資產，使客戶能夠高效管理存款和提款。該技術的整合減少了銀行延遲，提供了更快的市場准入。