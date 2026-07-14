多維科技推出 HFM2905 高頻磁場探頭，實現磁場訊號即時分析

張家港2026年7月14日 /美通社/ -- 全球領先的磁感測器供應商、穿隧磁阻（TMR）技術先驅 多維科技有限公司 （MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）正式推出 HFM2905 高頻磁場探頭。作為MDT低頻 USB磁力計 產品系列的重要補充，HFM2905專為高頻磁場訊號的即時觀測與分析而設計，整合寬頻量測、類比輸出及可調式訊號調理功能，採用USB供電，為電子產品研發、實驗室研究及工業測試提供便利且高效的磁場量測解決方案。

——支援 DC～1.6MHz 寬頻量測、BNC類比輸出及可調式訊號調理，滿足高頻磁場量測需求

不同於傳統低頻磁力計，HFM2905可量測DC～1.6MHz高頻磁場訊號，能夠精確擷取快速變化的磁場波形。產品採用標準BNC類比輸出介面，可直接連接示波器或資料擷取系統（DAQ），即時觀測磁場訊號的波形、頻率及振幅。

HFM2905充分展現MDT TMR磁感測技術的獨特優勢，兼具寬頻響應與弱磁場高靈敏度量測能力，可精確即時分析快速變化的磁場訊號。

HFM2905內建訊號調理電路，提供多段增益及低通濾波頻寬設定，可因應不同頻率及訊號振幅的量測需求。產品採用標準USB供電，無需外接電源，並配備專用校正治具，整合精密帶狀線（Stripline）及電流互感器（CT），支援使用者現場校正，確保量測精度與結果可追溯。