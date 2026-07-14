2026 年阿茲海默症協會國際會議報道

研究顯示前精英足球員

步入中年後出現腦部健康變化跡象 重點摘要 新研究有助了解前精英職業足球員在中年時期的腦部健康狀況。

前球員反映嚴重抑鬱、深感焦慮，並自覺在思考及決策方面有所困難。

研究人員發現值得深切探討的大腦差異。 此等發現顯示，實有必要對運動中反覆頭部撞擊的影響，進行長期監察及深入研究。

在 2026 年阿茲海默症協會國際會議上發表的其他研究指出，較多的頂頭槌次數和較長的足球職業生涯，與反映神經損傷、tau 蛋白積累及慢性創傷性腦病變 (CTE) 風險的生物標記有關。

倫敦2026年7月14日 /美通社/ -- 今日在倫敦及網上舉行的 2026 年阿茲海默症協會國際會議®（Alzheimer's Association International Conference，簡稱 AAIC®）上，發表了一項同類型中首個且規模最大的退役職業足球員研究。該研究將前精英球員與沒有反覆頭部撞擊史的人作比較，為了解腦部健康及球員自述的神經系統症狀提供了寶貴資訊。 前球員反映嚴重抑鬱、深感焦慮，並自覺在思考及決策能力方面有所困難。磁力共振 (MRI) 掃描顯示，部分前球員與一組沒有接觸性運動或頭部創傷史的健康人士相比，腦部結構存在差異。此等發現為越來越多相關研究（包括在 AAIC 2026 上發表的研究）提供了新佐證，這些研究都在探討足球運動如何可能隨時間影響腦部健康。

該研究的主要作者、任職於倫敦帝國學院 (Imperial College London) 及英國認知障礙症研究所護理研究與技術中心 (UK Dementia Research Institute Centre for Care Research & Technology) 的研究技術員 Caleigh Grace Lynch 理學碩士表示：「此等發現表明，前精英足球員即使在中年，也就是臨床上的神經退化疾病一般還未出現前，腦部健康可能就已出現可量化的影響。 儘管客觀的認知測驗結果在兩組間未呈現顯著差別，但我們確實於症狀表現及腦部結構上觀察到重要差異。」 阿茲海默症協會科學總監兼醫療事務主管 Maria C. Carrillo 博士表示：「這類研究有助我們加深了解影響一生腦部健康的各種因素，也再次說明預防受傷和持續監測的重要性。 此等發現能幫助球員、醫生和體育機構更深入了解接觸性運動的風險，以及如何安全地進行這類運動。」

此研究共招募了 142 名 30 至 60 歲的前職業足球員，其中包括 126 名曾簽訂至少三年全職職業合約的男性球員，以及 16 名曾於英國女子職業足球聯賽最高兩個級別出賽的女性球員。研究將其與 56 名（其中 43 名為男性）同齡的健康人士組成的對照組作比較，這組人沒有參與接觸性運動，並無當兵，亦無反覆頭部撞擊、腦震盪或其他神經系統問題的病史。 這組數據的中期分析顯示，與對照組相比，前精英職業足球員的抑鬱和焦慮症狀明顯更嚴重，同時其自評在規劃、集中注意力、解決問題和管理日常事務等方面的能力也較差。近三分之一 (31%) 的前球員其分數達到臨床顯著抑鬱症狀的標準，對照組只有 9%；而 42% 的前球員達到臨床顯著焦慮症狀的標準，對照組則為 25%。

對 124 名前球員進行的腦部掃描顯示，與對照組相比，其在幾個腦區的灰質體積較小，這些區域包括額葉、扣帶迴及丘腦，對記憶、注意力、決策和情緒調節都相當重要。 從群體數據觀之，有證據表明足球員的腦容量較對照組小。研究人員表示，經神經放射科醫生審閱掃描影像後發現，有少數（約 2%）的掃描結果出現臨床上的顯著萎縮，可能與神經退化有關。為了全面理解此結果，尚需後續深入探究。 研究人員指出，症狀程度偏高加上腦容量模式的改變，可能意味著與創傷有關的神經退化，但還需要更多研究才能證實。未來研究將致力進一步探討此發現，計劃包括擴大數據集規模、整合先進擴散成像及血液神經退化生物標記等額外生物標記，並進行縱向追蹤。

內外全科醫學士、內外全科醫學士及外科學士、英國皇家內科醫學院院士、博士 Thomas D. Parker是這項研究的資深作者，同時也是倫敦帝國學院及英國認知障礙症研究所護理研究與技術中心的臨床講師和腦神經科顧問醫生，他表示：「透過長期追蹤參與者，我們希望加強了解反覆頭部撞擊對長期腦部健康和神經退化性疾病的影響，並協助制定相關策略，讓未來的運動環境更加安全。」 此研究屬於體育、運動與健康研究所 (Institute of Sport, Exercise & Health) 轄下「卓越腦部健康診所研究計劃」(Advanced BRAIN Health Clinic Research Programme) 的一部分。該計劃結合臨床照顧與研究，旨在探討反覆頭部撞擊對退役精英足球員及欖球員造成的長遠影響。

阿茲海默症協會提供關於維持腦部健康和降低腦部受傷風險的指引。 協會提出的 10 大健腦好習慣 (10 Healthy Habits for Your Brain) 中就有一項是「保護頭部：預防頭部受傷。進行踏單車這類活動時要戴頭盔，並記得扣安全帶。運動時好好保護自己。盡力預防跌倒，長者要份外小心。」 作為美國疾病控制與預防中心指定的降低認知障礙症風險公共衛生卓越中心 (U.S. Centers for Disease Control Public Health Center of Excellence on Dementia Risk Reduction)，阿茲海默症協會致力將腦部健康納入公共衛生的重要一環。阿茲海默症協會透過一系列涵蓋公共衛生各層面的措施，引領公眾關注腦部健康，包括近期成立的腦部健康促進研究所 (Brain Health Advancement Institute)。該機構是研究人員、醫護人員、公共衛生專家和政策制定者的交流平台，共同致力降低所有社群中認知退化和認知障礙症的風險。

在 AAIC 2026 上，關於此主題的其他研究包括： 現實生活中的業餘足球頂頭槌與血液中 p-tau217 和 S100B 的急性升高 (Real-life amateur soccer heading and acute elevations in blood-based p-tau217 and S100B)。#13279（7 月 15 日星期三海報展示）。 Marloes Ilse Hoppen，博士生，來自艾瑪兒童醫院 (Emma Children's Hospital) 及阿姆斯特丹大學醫學中心阿茲海默症中心 (Alzheimer Center of Amsterdam University Medical Center)。 [email protected]

前大學運動員反覆遭受頭部撞擊後的早期 tau 蛋白及澱粉樣蛋白病理變化：一項護理聯盟研究 (Early tau and amyloid pathology following repetitive head impacts in former collegiate athletes: a care consortium study)。#13523（7 月 12 日星期日海報展示）。 Yomna Takieldeen，內外全科醫學士，來自印第安納大學 (Indiana University)。 [email protected]

足球生涯長短與慢性創傷性腦病變的關聯 (Duration of soccer play and chronic traumatic encephalopathy)。#9837（7 月 15 日星期三海報展示）。Bobak Abdolmohammadi，文學士，任職於波士頓大學。 [email protected]

關於 AAIC AAIC 是全球最大規模的研究會議，匯聚世界各地專注於阿茲海默症及其他認知障礙症的研究人員。作為阿茲海默症協會研究計劃的一環，AAIC 推動認知障礙症新知，也培養蓬勃發展、緊密合作的研究社群。 AAIC 2026： alz.org/aaic

AAIC 2026 網上新聞中心： alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2026 主題標籤：#AAIC26 關於阿茲海默症協會 阿茲海默症協會是全球志願健康組織，專注於阿茲海默症的照顧、支援與研究工作。 我們的使命，是引領世人走向沒有阿茲海默症及所有其他認知障礙症的未來。為此，我們加速全球科研進程，推動降低風險和早期篩檢，並竭力提供優質的照顧與支援。我們的願景是締造沒有阿茲海默症和所有其他認知障礙症的世界 (A world without Alzheimer's and all other dementia®)。瀏覽 alz.org，或致電 +1 800.272.3900。