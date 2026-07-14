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出版：2026-Jul-14 09:09
更新：2026-Jul-14 09:09
PR Newswire

森美術館『讓-穆克』展覽參觀人數突破20萬

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— 特別聯票現已發售，可前往東京城市觀景台欣賞美景 —

東京2026年7月13日 /美通社/ -- 東京森美術館欣然宣佈，截至2026年7月9日（星期四），正在舉辦的讓-穆克(Ron Mueck)展覽累計參觀人數已正式突破20萬。本次展覽由森美術館與卡地亞當代藝術基金會(Fondation Cartier pour l'art contemporain)聯合主辦，廣受讚譽，是該藝術家時隔18年在日本舉辦的首場大型個展。Ron Mueck（1958年出生於澳大利亞，現居英國）是一位享譽國際的當代藝術家，他以對材料、技法和表現手法的創新運用，不斷突破具象雕塑的邊界。

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Ron Mueck, Mass, 2016–2017. Synthetic polymer paint on fiberglass. Dimensions variable. Collection: National Gallery of Victoria, Melbourne, Felton Bequest, 2018. Installation view: “Ron Mueck” exhibition, Mori Art Museum, Tokyo, 2026. Photo: Hasegawa Kenta. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

本次展覽共展出11件作品，追溯了該藝術家從早期代表作到近期創作的演變軌跡。展覽的核心之作是大型裝置作品《Mass》（2016–2017），這件震撼人心的作品由100個大型人類頭骨雕塑堆疊而成，震撼力十足，極具視覺衝擊力。參展作品中，有六件為日本首展。

為了讓海外遊客盡享極致的東京體驗，特別推出「讓-穆克展覽+東京城市觀景台聯票」。持此專屬聯票，參觀者可先登上六本木新城森大廈(Roppongi Hills Mori Tower)53層的森美術館，沉浸於當代藝術的魅力之中，再移步至52層的東京城市觀景台——這座海拔250米的觀景台可360度無遮擋俯瞰東京的各地標性景觀，視野壯闊。

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票務詳情

適用日期

  • 2026年8月1日（星期六）至9月23日（星期三）

購票渠道

  • 線上：現已開售（森美術館預訂網站）
  • 現場購票（六本木新城森大廈3樓 博物館及觀景台售票處/問訊處）：僅限當日入場，視余票情況而定。

票價

  • 線上：4,100日元
  • 現場：4,300日元

*所有價格均含稅。

展覽基本信息

展覽名稱：讓-穆克
展期：2026年4月29日（星期三）至9月23日（星期三）
展館：東京都港區六本木6-10-1六本木新城森大廈53樓森美術館
開放時間：10:00–22:00
*週二 10:00–17:00

瞭解更多信息，請訪問森美術館官網：www.mori.art.museum/en/

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-20-302824415.html

SOURCE Mori Art Museum

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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