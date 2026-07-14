FocalPoint 與 STMicroelectronics 簽訂商業協議，致力為汽車應用帶來更可靠的全球導航衛星系統性能

此商業協議結合已獲實證的 FocalPoint S-GNSS® Auto 軟件與 STMicroelectronics Teseo 硬件，旨在提升於嚴苛全球導航衛星系統環境下定位的可靠性 英格蘭劍橋2026年7月14日 /美通社/ -- FocalPoint 為英國企業，在汽車、穿戴裝置及智能手機的全球導航衛星系統 (GNSS) 軟件範疇中具有領導地位，該公司今日宣佈已與 STMicroelectronics 達成商業協議。此協議象徵着在嚴苛 GNSS 環境下，為實現高度可靠車輛定位邁出重要一步。在 2025 年 5 月首次宣佈的合作基礎上，FocalPoint 與 STMicroelectronics 現已將雙方聯合的 S-GNSS® Auto 及 Teseo 解決方案發展為全面的商業化方案。

這套業界頂尖的聯合方案大幅提升 GNSS 可靠性，特別是在城市峽谷、林蔭道路及其他傳統 GNSS 系統表現欠佳的惡劣環境中效果尤其顯著。該方案以簡便的固件升級方式提供予 Teseo 裝置，讓汽車原始設備製造商 (OEM) 和一級供應商能以合乎成本效益的直接方法，令定位倍添準確。 憑藉 FocalPoint 專利的 Supercorrelation® 技術，S-GNSS® 軟件在多路徑及訊號減弱環境下，已展示其一致的準確性有所提升。 在近期嚴格的全球試驗中，Teseo 裝置上的 S-GNSS® Auto 表現明顯勝過標準的商業級方案。 此聯合方案正逐步邁向在現有及新一代 OEM 平台上的商業化部署。

FocalPoint 行政總裁 Scott Pomerantz 表示：「我們很高興與 ST 簽訂此商業協議，並成為 ST 授權合作夥伴，令彼此合作關係更上一層樓。 許多 OEM 在建構先進駕駛輔助系統 (ADAS) 解決方案時，GNSS 往往不夠可靠，我們的聯合方案可令問題迎刃而解。我們攜手合作，實現顯著提升，讓自動駕駛及聯網汽車更安全、更可靠。」 STMicroelectronics 數碼音訊與訊號解決方案部總經理 Luca Celant 說：「透過與 FocalPoint 的商業協議，並善用 Teseo 開放平台的靈活特性，我們正以搭載 S-GNSS® Auto 驅動的產品來擴充產品組合，協助客戶將性能突破傳統 GNSS 接收器的界限，從而在市場上取得實質競爭優勢。藉着將 S-GNSS 技術藍圖及 Precise+® 等創新方案融入最先進的 Teseo 產品組合，我們矢志在極致惡劣的環境中達至亞米級精準定位。讓我們同心協力，為 OEM 增添價值，並且更有信心地加快推進 ADAS 及車聯網 (V2X) 能力。」

是次合作加強雙方對推動更安全自動駕駛汽車和改善日常導航體驗的承諾。 更多詳情載於 FocalPoint 的 ST 合作夥伴專頁。 現已整合 FocalPoint S-GNSS® Auto 軟件於 Teseo V 及 Teseo VI 的評估套件 (EVK)，可於 FocalPoint 網站上供原始設備製造商 (OEM) 、一級供應商及生態夥伴索取。 如欲索取 S-GNSS® Auto 於 Teseo 裝置上的完整測試報告，請透過 [email protected] 與 FocalPoint 聯絡。 關於 FocalPoint FocalPoint 開發先進軟件，確保在最具挑戰性的環境中保持 GNSS 穩定可靠。公司旗艦產品 S-GNSS® Auto 軟件能提供推動車輛自動駕駛所需的精確定位，特別是在城市峽谷及林間道路等環境。 此聯合方案已整合至 STMicroelectronics Teseo V 及 Teseo VI 裝置，並以無縫固件升級方式提供，讓 OEM 廠商能夠提升其 ADAS 及 V2X 功能。FocalPoint 總部位於英國劍橋，並獲 GM Ventures 的策略性投資，同時已獲得皇家導航學會 (Royal Institute of Navigation) 與導航學會 (Institute of Navigation) 的多項殊榮及肯定。