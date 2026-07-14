中西區未來博覽會 連繫AI世代青年與未來職涯機遇

民政及青年事務局局長麥美娟女士 SBS，太平紳士主禮 兩天活動攜手逾30家企業機構 賦能青年未來

香港 - 2026年7月14日 - 中西區民政事務處、中西區青年網絡及明日領菁基金會（「基金會」）於7月9日及11日合辦為期兩天的中西區未來博覽會。是項活動由香港特區政府資助，並提供西營盤社區綜合大樓禮堂的活動場地。作為「職將啟航IGNITE18」系列的標誌性項目，是次活動共有超過1,200名參加者，涵蓋學生、家長，老師及升學就業輔導老師，並匯聚院校、傑出業界領袖及社區夥伴，共同探討未來職涯、人工智能應用，以及不斷演變的職場趨勢。活動更獲教育夥伴中西區校長聯會支持，助力覆蓋更多區內人士。



民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, 太平紳士 、明日領菁基金會創辦人鄭余雅頴太平紳士及創始董事張競詩女士，與參與學生、共創明「Teen」學員及青年合照

活動分別於合辦學校聖士提反女子中學及西營盤社區綜合大樓舉行，並邀得民政及青年事務局局長麥美娟女士 SBS，太平紳士擔任主禮嘉賓。活動內容豐富多元，包括職涯發展及未來趨勢與機遇的分享、人工智能及未來技能工作坊、青年座談會環節，以及職涯探索攤位。



及早接觸產業與人工智能助力香港未來人才庫



是次標誌性活動成功讓青年直接與業界領袖代表及企業交流互動，引領中西區學生探索就業及生涯規劃，同時助力香港各行各業的未來人才庫。活動凝聚院校、企業、政府部門、專業組織、慈善機構及社區夥伴，涵蓋超過20個行業，成為學校教育與瞬息萬變的職場之間的橋樑，讓青年深入洞察真實職場情況，掌握為探索未來路向及投身未來職場所需的機遇及資源。



「職將啟航IGNITE18」系列活動由基金會打造，致力建立連繫全港學校、業界、大學及家長的「共同影響力生態圈」，支援學生在職涯及生涯規劃上的探索與發展。項目旨在提供接觸多元產業的機會、未來職涯路向探索，以及未來技能和人工智能的實踐體驗，並同時為老師及升學就業輔導老師，提供職場趨勢的最新見解及專業發展機會。此外，項目亦積極協助家長了解人工智能發展及未來就緒技能，以及為香港未來構建多元產業的人才庫。基金會計劃「職將啟航18」在未來兩年將拓展全港18區。



明日領菁基金會創辦人鄭余雅頴太平紳士表示：「在人工智能、商業轉型和新興領域正急速重塑職業路徑的時代，我們迫切需要在中學階段就為青年人提供更多機會，讓他們及早裝備自己，迎接未來的挑戰 。」



她續指：「透過基金會，我們已建立一個連接超過140間支持機構的平台，涵蓋院校、企業、公營機構、慈善機構、企業家及創新者，共同支援香港青年人的職業探索與發展。透過『職將啟航IGNITE18』，我們希望及早為中學生打開大門，裝備未來，啟發他們探索多元機會，最終為香港打造更強大、更多元的人才庫。」



凝聚企業與教育界領袖跨界共建協作生態圈



「職將啟航IGNITE18: 中西區未來博覽會」凝聚來自橫跨企業、科技、教育及公共服務界別的合作夥伴及支持機構，包括：



戰略夥伴: 香港數碼港管理有限公司



麥麥支持: 香港麥當勞



支持機構: DALLOYAU 、德勤公益基金會、十如仕、香港遺傳性乳癌家族資料庫、香港人力資源管理學會、 香港警務處中區警民關係組 、香港資歷架構、 HSBC 、JEMS Character Academy 、L'Oréal Hong Kong 、Microsoft 香港 、港鐵公司、海洋公園公司、Pet Space Group Limited 、普斯特有限公司 、Project Management Institute 、故事森林教育中心、 Tencent Wetech Academy、小鵬汽車、小鵬汽車 匯天、楊元龍基金、 iREd Solutions Limited 、Plus One Dimension Interactive Company Limited



教育夥伴: 香港科技大學 工學院 環球社會中心、香港大學、香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系、香港大學理學院、香港輔導教師協會 、香港中學校長會、香港專業教育學院(柴灣) 食品科技及安全高級文憑、嶺南大學數碼藝術及媒體產業系、香港中文大學「前期創業育成中心」、香港恒生大學 商學院、中西區校長聯會、香港教育大學 、香港青年協會



法定組織合作夥伴: 深圳市前海深港現代服務業合作管理局



活動同時邀得多位傑出業界領袖與專家就商業、教育、科技、創新及公共服務領域作出分享，包括:





香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員 孔于人先生

深圳市前海深港現代服務業合作管理局首席港澳聯絡專家 黃梓謙 MH ，太平紳士

香港遺傳性乳癌家族資料庫主席暨香港大學臨床醫學院外科學系臨床教授 鄺靄慧教授

香港大學地球與行星科學系 李文愷教授

香港大學經管學院就業發展及培訓總監鄧芷君女士

表示：「我們衷心感謝合辦學校、教育夥伴及支持機構，協力將基金會的願景轉化為實際行動，同心賦能年輕一代。」她補充：「我們在不同的活動中，見證到業界領袖、專業人士和創新者親身直接的分享對青年人帶來深遠的影響。一次簡單對話、一個令人意想不到的分享，往往燃點出新思維，讓學生看見超越本身想像的發展路向。『職將啟航IGNITE18』專注播下這些充滿可能性的種子，啟廸青年人探索、發掘，並在塑造自身未來的旅程上踏出第一步。」這次標誌性活動充分展現由學校、業界、大學及家庭所組成的協作生態圈，為香港培育未來領袖及人才締造無限可能。在「職將啟航IGNITE18: 中西區未來博覽會」成功凝聚社區力量，協助學生認識未來職場、探索個人發展路向，並充滿自信地迎接未來。