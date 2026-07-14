車婉婉擔任「愛心大使」出席「家餸計劃」啟動禮 攜手知行善心與李奧廚房關懷基層

香港2026年7月14日 /美通社/ -- 對不少基層家庭而言，一頓熱騰騰的「住家飯」絕對能溫暖人心。由知行善心慈善基金攜同李奧廚房主辦，社會福利署、荃灣及葵青區福利辦事處合辦，假荃灣 D・PARK 室內草地內，盛大舉行「家餸計劃」啟動禮。大會不僅邀請逾 200 位荃葵青區朋友及社福界代表齊聚一堂，更安排無伴奏合唱及長者中國舞等多個團體帶來精彩演出，將愛心與活力灌注全場。不過說到全日的焦點，絕對是知行善心首位「愛心大使」 —— 著名藝人車婉婉驚喜現身支持，將現場氣氛推向頂點。

經典金句再現：「不如我哋睇下個得分先！」 說到當日的高潮，自然是宣佈籌得飯券數量的環節。作為《中年好聲音》主持人的車婉婉，一上台便重現節目中的風采，說出經典金句：「不如我們看看得分先！」話音剛落，立刻引爆全場掌聲。 當表演團體逐一揭開得分牌，首度公佈的數字已經高達 12,324 份。為了討個好彩頭，反應敏捷的婉婉發揮號召力，臨時特設加碼環節，即場邀請李奧廚房負責人陳美珊女士，及荃灣商會理事長朱德榮先生 MH 上台共襄善舉。在眾人熱烈響應下，全場高呼出滿載愛意的最高得分 —— 13,888 張飯券。

看到善款數字節節上升，婉婉感動地說：「平時做節目，得分是對參賽者才華的肯定；但今日這個數字背後，蘊藏著近 40 個贊助單位、30多個慈善團體及無數有心人的支持。這個分數，絕對是屬於全社區的滿分！」 化身前線義工盼設計「暖心菜式」 擔任愛心大使絕對是全心投入。婉婉直言這次只是她公益之路的第一步，更表示非常渴望將自己對烹飪的興趣與慈善結合：「我真的很想和知行善心的義工一起走到最前線派飯、探訪街坊！我甚至已經在構思，不如親自設計一道簡單、有營養又老少咸宜的『婉婉暖心菜式』，將這份實質的溫暖，親自送到有需要的人士手上！」

家庭理財與社區關懷，從心出發 活動進入尾聲，知行善心慈善基金創辦人鍾雅詠女士，特別準備了『金飯碗』送贈予各位支持機構，聊表心意。這份禮物承載著我們對夥伴們最真摯的祝福。慈善之路從來不是孤身前行，衷心希望能與大家在未來繼續攜手，將這份累積而來的豐盛愛心，化作支持社會的巨大力量。 主辦：知行善心慈善基金、李奧廚房 合辦：社會福利署 荃灣及葵青區福利辦事處 飯券支持： 鑽石贊助 荃灣商會 、 惠陽商會教育基金有限公司

荃灣商會 惠陽商會教育基金有限公司 鉑金贊助 恒基物業管理部 、 SKY LIGHT ENERGY GROUP 、 TONELUCK

SKY LIGHT ENERGY GROUP TONELUCK 金贊助 Badgers Cafe Ltd. 、 DARK V Carbon Limited 、 D・PARK 、 三好善行 、 日東集團（國際）有限公司 、 玄薈顧問有限公司 、 百寶代指媒（推廣）文化事業 、 屈麗雲女士 、 盈盛世有限公司 、 香港荃灣北僑福利會 、 孫蔡吐媚女士 、 展暉物業顧問有限公司 、 荃灣鄉事委員會 、 國際扶輪3450 、 康河醫療集團 、 梁兆楹小姐 、 梁昌明先生 、 陳施如小姐 、 圓玄學院 、 詩琳控股集團有限公司 、 蔡高燕姬女士 、 黎氏藥業 （*按筆劃及英文字母排列）

知行善心慈善基金簡介 秉持「知善行善」信念，推廣「轉個角度，夢想達到！」的快樂人生觀。我們聚焦「人民」、「社會」及「地球」三大重點以傳揚善能量；透過舉辦多元活動，培養學童正向態度，為弱勢與長者提供精神支援，並積極推動環保綠化。近年舉行的設計比賽、體育盛事及派飯券等行動，均獲各界鼎力支持，惠澤廣泛社群。我們相信，只要齊心實踐「存善心。行善舉。做善人」，快樂訊息便能傳遍香港，甚至地球每個角落。與 CHEERSUP！同行，一切都變成快樂事！