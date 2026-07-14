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出版：2026-Jul-14 14:55
更新：2026-Jul-14 14:55
PR Newswire

車婉婉擔任「愛心大使」出席「家餸計劃」啟動禮 攜手知行善心與李奧廚房關懷基層

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香港2026年7月14日 /美通社/ -- 對不少基層家庭而言，一頓熱騰騰的「住家飯」絕對能溫暖人心由知行善心慈善基金攜同李奧廚房主辦，社會福利署、荃灣及葵青區福利辦事處合辦，假荃灣 D・PARK 室內草地內，盛大舉行「家餸計劃」啟動禮。大會不僅邀請逾 200 位荃葵青區朋友及社福界代表齊聚一堂，更安排無伴奏合唱及長者中國舞等多個團體帶來精彩演出，將愛心與活力灌注全場。不過說到全日的焦點，絕對是知行善心首位「愛心大使」 —— 著名藝人車婉婉驚喜現身支持，將現場氣氛推向頂點

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一碗熱飯傳遞社區「有尊嚴」的愛

平時在家中最愛親自下廚為丈夫和兒子準備餐點的婉婉，談及這次計劃立刻母愛滿溢、笑逐顏開。有別於傳統要求基層民眾在街頭日曬雨淋排隊等候派飯，這次計劃別出心裁地推出「派發飯券」模式，讓有需要的朋友免去排隊辛勞，隨時可前往李奧廚房選擇喜歡的小菜。

婉婉接受訪問時感性表示，這個構思深深打動了她：「這絕對不僅是一份溫飽，更是一份尊重！弱勢社群不需要在烈日或天氣不穩的情況下排隊，而是像普通食客般以飯券自選換領，這真是一餐『有尊嚴』的飯菜！」她更稱讚，每一張飯券背後，都裝滿善心人士的愛，這份溫暖的關懷，絕對能直達心坎。

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經典金句再現：「不如我哋睇下個得分先！」

說到當日的高潮，自然是宣佈籌得飯券數量的環節作為《中年好聲音》主持人的車婉婉，一上台便重現節目中的風采，說出經典金句：「不如我們看看得分先！」話音剛落，立刻引爆全場掌聲

當表演團體逐一揭開得分牌，首度公佈的數字已經高達 12,324 份為了討個好彩頭，反應敏捷的婉婉發揮號召力，臨時特設加碼環節，即場邀請李奧廚房負責人陳美珊女士，及荃灣商會理事長朱德榮先生 MH 上台共襄善舉。在眾人熱烈響應下，全場高呼出滿載愛意的最高得分 —— 13,888 張飯券

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看到善款數字節節上升，婉婉感動地說：「平時做節目，得分是對參賽者才華的肯定；但今日這個數字背後，蘊藏著近 40 個贊助單位、30多個慈善團體及無數有心人的支持。這個分數，絕對是屬於全社區的滿分！」

化身前線義工盼設計「暖心菜式」

擔任愛心大使絕對是全心投入婉婉直言這次只是她公益之路的第一步，更表示非常渴望將自己對烹飪的興趣與慈善結合：「我真的很想和知行善心的義工一起走到最前線派飯、探訪街坊！我甚至已經在構思，不如親自設計一道簡單、有營養又老少咸宜的『婉婉暖心菜式』，將這份實質的溫暖，親自送到有需要的人士手上！」

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家庭理財與社區關懷，從心出發

活動進入尾聲，知行善心慈善基金創辦人鍾雅詠女士，特別準備了『金飯碗』送贈予各位支持機構，聊表心意。這份禮物承載著我們對夥伴們最真摯的祝福。慈善之路從來不是孤身前行，衷心希望能與大家在未來繼續攜手，將這份累積而來的豐盛愛心，化作支持社會的巨大力量。

主辦：知行善心慈善基金李奧廚房 

合辦：社會福利署 荃灣及葵青區福利辦事處 

飯券支持：

  • 鑽石贊助 荃灣商會惠陽商會教育基金有限公司
  • 鉑金贊助 恒基物業管理部SKY LIGHT ENERGY GROUP TONELUCK
  • 金贊助 Badgers Cafe Ltd.DARK V Carbon LimitedD・PARK三好善行日東集團（國際）有限公司玄薈顧問有限公司百寶代指媒（推廣）文化事業屈麗雲女士盈盛世有限公司香港荃灣北僑福利會孫蔡吐媚女士展暉物業顧問有限公司荃灣鄉事委員會國際扶輪3450康河醫療集團梁兆楹小姐梁昌明先生陳施如小姐圓玄學院詩琳控股集團有限公司蔡高燕姬女士黎氏藥業 （*按筆劃及英文字母排列）
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知行善心慈善基金簡介

秉持「知善行善」信念，推廣「轉個角度，夢想達到！」的快樂人生觀。我們聚焦「人民」、「社會」及「地球」三大重點以傳揚善能量；透過舉辦多元活動，培養學童正向態度，為弱勢與長者提供精神支援，並積極推動環保綠化。近年舉行的設計比賽、體育盛事及派飯券等行動，均獲各界鼎力支持，惠澤廣泛社群。我們相信，只要齊心實踐「存善心。行善舉。做善人」，快樂訊息便能傳遍香港，甚至地球每個角落。與 CHEERSUP！同行，一切都變成快樂事！

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稅務檔案編號IR NO：91/17026

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SOURCE 知行善心慈善基金

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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