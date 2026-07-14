ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」公布2026年度第51-100名榜單

倫敦2026年7月14日 /美通社/ -- Perrier贊助的Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」已公布2026年度第51-100名榜單，旨在頌揚亞洲雞尾酒界的深度、多樣性及持續進化。此榜單於本年度踏入第6年，在澳門舉行的實體頒獎典禮前率先揭曉，涵蓋25個亞洲城市，不僅印證了傳統酒吧之都歷久彌新的魅力，亦展現出新興目的地的發展勢頭。

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Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」社群總監Faye Huggett表示：「從本年度第51-100名榜單可見，向本土文化與食材致敬的酒吧持續湧現，實在令人振奮。無論是中國內地、東南亞以至印度次大陸，充滿創新思維的業界專才展現創意雞尾酒並無界限。」

這份榜單由Asia's 50 Best Bars Academy「亞洲50最佳酒吧評審委員會」投票產生。該委員會由超過300位來自亞洲各地、具影響力且性別平衡的調酒師、酒吧東主、酒類傳媒人和雞尾酒專家組成，每位成員均為心目中呈獻亞洲最出色酒吧體驗的場所作出投票。