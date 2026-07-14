VT Markets独家前瞻：贵金属惨烈回调 三季度迎关键筑底期

香港 - 2026年7月14日 - 今年第二季度，金屬市場風雲突變。一季度貴金屬與鉑金、鈀金的爆發式上漲未能延續。隨著美伊戰爭于四月中旬達成停火協議、霍爾木茲海峽重新開放，地緣政治避險溢價逐步消退；疊加通脹引發的加息預期走強，美元與美債收益率雙雙上行，黃金與白銀分別於四月中旬和五月中旬見頂。六月底，黃金一度跌破4000美元/盎司，季跌幅超16%；白銀跌至56美元/盎司，季跌幅達21%。鉑金與鈀金同樣震盪下行，儘管五月中旬受南非與俄羅斯供應憂慮推動短暫沖高，但隨後大宗商品整體轉弱，疊加汽車與工業用戶觀望，雙雙刷新年內低點，跌幅與黃金、白銀相近。



銅價則是上半年的"抗跌明星"。一季度跟隨金屬板塊上漲，二季度雖短暫回檔，但受益於礦山關閉潮帶來的供給收縮，表現明顯抗跌。VT Markets分析指出，銅價的定價權更多落在需求端，二季度中國市場消費放緩，高庫存與高價格形成拉鋸，整體維持高位震盪，走勢顯著強於貴金屬。



黃金ETF六月失血89億美元 亞洲創最大單月淨流出



據世界黃金協會（WGC）統計，四月前三周，黃金ETF從三月的淨流出轉為淨流入。但下半月隨著通脹擔憂重燃，美元走強、債券收益率上升推高黃金持有成本，北美地區資金流再度放緩。四月全球黃金ETF錄得66億美元淨流入，管理總規模環比上升1%至6150億美元。



進入五月，金價持續區間震盪，市場對風險資產偏好回升，黃金ETF需求明顯下降，全月僅有一周錄得淨流入，其餘均為淨流出。五月全球總計淨流出20億美元，總管理規模環比下降2%至6040億美元。



六月，全球投資者進一步減持黃金ETF，淨流出達89億美元，總管理規模下降13%至5260億美元。短短三個月內，資金流向從淨流入66億美元劇烈反轉至淨流出89億美元，反映出黃金吸引力正在經歷明顯的階段性消退。



上半年整體來看，黃金ETF仍錄得80億美元的資金流入。分地區看，亞洲在六月創下最大單月淨流出紀錄，中國作為亞洲最主要的驅動市場，國內金價走弱疊加人民幣升值，顯著抑制了整體ETF需求。VT Markets研究團隊認為，隨著全球低利率寬鬆環境逐步收緊，黃金對投資人的吸引力正在減弱，這一趨勢在三季度可能仍將延續。



央行20個月連續增持 Q3黃金能否在4000美元築底？



黃金在第二季度從歷史高點大幅回落，目前在4000-4200美元/盎司區間震盪築底。展望第三季度，黃金市場的主旋律正從先前的恐慌避險，轉向"美聯儲政策再平衡"與"技術面修正"的雙重驅動。



目前各大投行已紛紛下調短期激進預期，但普遍認為黃金的長線結構性牛市並未終結。VT Markets分析師團隊觀察，整個第三季度的震盪，更像是在為第四季度至明年的反彈蓄力。



投資者可從以下幾個關鍵信號中尋找入場時機：



第一，關注美聯儲鷹派立場是否出現鬆動。 若三季度通脹回穩同時經濟資料走弱，有望促使美聯儲官員釋放偏鴿信號，這將是金價在第三季度能否獲得底部支撐的關鍵變數。



第二，留意中國央行的購金動向。 中國人民銀行已連續20個月增持黃金，且在6月創下近三年來最大單月增持紀錄。這種"越跌越買"的加速入場姿態，釋放出明確的底部佈局信號。若三季度金價持續低迷，來自央行的支撐買盤預計不會缺席，將成為托底金價的重要因素。



第三，警惕美伊地緣政治的雙刃劍效應。 當前來看，若出現新的戰爭消息，對金價利空居多。核心邏輯在於：戰爭時間拉長後，避險情緒逐漸消退，市場焦點轉向通脹上行引發的經濟緊縮預期。在避險需求與通脹擔憂兩股力量拉扯下，觀察金價主要反應哪一側的走勢，可作為後續操作的參考依據。



綜合VT Markets研究團隊觀點，預計第三季度金價將維持低位區間整理格局，呈現"漲不動、跌不深"的震盪特徵，波動性小幅下降，多空力量持續膠著。這種僵局的打破，大概率取決於美聯儲的態度轉變、央行的買入節奏，以及地緣政治的下一步演變。



