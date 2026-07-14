三一巴西製造工廠首台挖掘機與商用車樣機下線

- 標誌著該公司在拉美的製造佈局實現關鍵里程碑 巴西坎皮納斯2026年7月14日 /美通社/ -- 三一集團近日宣佈，位於巴西聖保羅州坎皮納斯的製造基地已順利完成首台挖掘機和商用車裝配並正式下線。這一里程碑是三一擴大巴西製造版圖、支撐其拉美市場持續增長的重要一步。 三一巴西製造工廠項目一期佔地35萬平方米，設有挖掘機、商用車兩條裝配生產線，年總產能達3500台。其中，挖掘機規劃年產能1500台，商用車設計年產量2000台。該基地將助力三一更好地服務巴西及周邊拉美市場客戶。

依托巴西製造基地，三一能夠降低跨境物流與進口關稅成本、縮短設備交付週期，為本地客戶提供更優質的服務。該基地集生產、銷售、服務於一體，全面強化三一在拉美地區的供應鏈韌性與市場競爭力。自進入巴西市場以來，三一始終深耕本地銷售、本地製造與本地服務。坎皮納斯工廠投產標誌三一在當地擁有了全鏈條自主生產能力。 製造本地化只是三一深耕巴西市場長期戰略的一環。該公司還在本地運營、銷售渠道、金融服務等領域持續加大投入。目前三一巴西員工本地化率達80%，已在全國搭建起數十家經銷商網絡。該工廠現已直接創造約200個就業崗位，未來還將新增數千個工作機會。

此外，三一巴西銀行(SANY Banco)於2025年獲巴西央行批准，2026年初正式開業，可為當地客戶提供適配本地市場的設備、維保、金融一站式綜合解決方案。 三一拉美區董事長曹特、項目總經理陳偉表示，一期各產線現已具備基礎生產能力，基地二期規劃也已同步啟動。後續基地將逐步引入更多品類產品，進一步豐富三一在巴西的產品矩陣。 他們表示：「未來，三一將以坎皮納斯製造基地為區域核心，持續深化本地化生產，為全拉美客戶提供高品質工程機械產品。」