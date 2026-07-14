劉奕路、嚴玉山、Johann W. Kolar 成為 2026 年全球能源獎得主

烏拉圭蒙特維多2026年7月14日 /美通社/ -- 2026 年全球能源獎 (Global Energy Prize 2026) 得獎者名單在韃靼斯坦共和國石油高峰會 (Oil Summit of the Republic of Tatarstan) 全體會議上公佈。 今年得獎者是兩名來自美國的科學家和一名來自瑞士的研究人員。

在「傳統能源」(Traditional Energy) 獎項提名中，田納西大學電子工程與電腦科學系教授劉奕路因創建用於智能電網的大規模監控與情境觀察系統而獲獎。

在「非傳統能源」(Non-Traditional Energy) 奬項提名中，獎項授予特拉華大學清潔氫氣中心主任嚴玉山，表彰其具有前瞻性的想法和工作，促進清潔氫能生產技術的發展，並推動該技術轉化為全球商業項目。