Rockwell Automation 最新報告發現：93% 的製造商已導入 MES，但僅有 23% 完成全面整合

製造商正從 MES 導入邁向企業級績效提升，但大多數企業仍面臨規模化推展的挑戰 密爾瓦基2026年7月14日 /美通社/ -- 全球最大的工業自動化與數位轉型企業 Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）今日發布《Scaling MES Across the Enterprise》（MES 於企業全域規模化導入）產業洞察報告。該報告彙整來自 17 個國家、1,560 位製造業及工業營運決策者的意見與見解。研究發現，儘管製造執行系統（MES）已廣泛導入，但如何將 MES 擴展至整個企業，已成為製造商追求績效提升、整合與長期價值的首要挑戰。

大多數製造商至少已在一座工廠導入 MES。然而，由於系統之間缺乏連結、資料未被充分運用，以及日益增加的營運風險等因素，能夠在所有廠區一致推動 MES 的企業相對較少。這些挑戰也限制了製造商從既有投資中所能獲得的價值。 報告的主要發現包括： MES 導入已相當普及，但規模化推展仍相對落後： 93% 的製造商已導入 MES，但僅有 28% 已在企業層級完成部署，且只有 23% 表示已實現 MES 與企業資源規劃（ERP）、產品生命週期管理（PLM）、品質管理及營運技術（OT）系統的全面整合。

93% 的製造商已導入 MES，但僅有 28% 已在企業層級完成部署，且只有 23% 表示已實現 MES 與企業資源規劃（ERP）、產品生命週期管理（PLM）、品質管理及營運技術（OT）系統的全面整合。 整合是首要需求，也是最大挑戰： 44% 的製造商將整合能力列為採購 MES 時的首要考量。整合也是現代化轉型過程中的最大挑戰：33% 的製造商表示，MES 是其面臨最大的資料整合問題。

44% 的製造商將整合能力列為採購 MES 時的首要考量。整合也是現代化轉型過程中的最大挑戰：33% 的製造商表示，MES 是其面臨最大的資料整合問題。 AI 應用目標超前於營運準備程度： 製造商預期未來一年內將有 42% 的作業流程獲得 AI 支援，到 2030 年將提高至 54%。然而，43% 的製造商坦言，他們尚未有效運用所蒐集的資料，而這些資料正是 AI 發揮效能的基礎。

製造商預期未來一年內將有 42% 的作業流程獲得 AI 支援，到 2030 年將提高至 54%。然而，43% 的製造商坦言，他們尚未有效運用所蒐集的資料，而這些資料正是 AI 發揮效能的基礎。 韌性已成為採購時的重要考量：46% 的製造商在過去一年曾遭遇資安事件。資安與法規遵循已躍升為第二重要的 MES 採購考量：43% 的受訪者將其列為 MES 採購需求的重要優先事項。

Rockwell 的 MES 技術正協助製造商實現規模化應用，例如一級汽車零組件供應商 Kumi North America（專門生產射出成型的汽車內裝塑膠零組件）。作為長期客戶，Kumi North America 於 2008 年率先導入 Plex，並陸續將這套智慧製造軟體部署至美國與加拿大各地的生產據點。該公司最近進一步擴展 Plex 的應用，將Plex MES Automation & Orchestration（MES A&O) 納入應用。 Kumi North America 系統助理副總裁 Paul Andrews 表示：「在導入 Plex 之前，我們各廠區的營運資訊難以同步，部分據點甚至沒有任何軟體系統可用。」 「隨著 Kumi 業務持續擴展，我們的 Plex 架構也同步成長，而我們也持續以新的方式運用 Plex 技術。」

Rockwell Automation 產品管理副總裁 Anthony Murphy 表示：「MES 導入已不再是障礙，真正的挑戰在於如何擴展至企業層級。」 「許多製造商或許已透過初步投資 MES 技術完成導入，但仍難以在整個企業內充分發揮其價值。MES 的影響力也已發生改變 – 其角色已從生產追蹤，延伸至為企業整體營運提供洞察，包括品質管理、員工生產力及供應鏈預測等領域。此外，隨著系統連結與整合的實現，企業也能進一步拓展 AI 技術的應用機會。脫穎而出的製造商並非做得比其他企業更多，而是能夠將各項能力更有效地整合在一起。透過 Plex 這類具備彈性、涵蓋邊緣到雲端架構的 MES 平台，製造商能立即串聯生產流程的各個環節，並依據自身需求逐步擴展規模。」

IDC 副研究總監 Lorenzo Veronesi 表示：「製造商目前已不再糾結於是否導入 MES，而是開始面對更具挑戰性的課題：如何將 MES 擴展至企業層級。」 「由於整合既是採購 MES 時的首要考量，也是現代化轉型過程中的主要挑戰，如果企業未能解決系統彼此孤立及資料未被充分運用等問題，將可能錯失可觀的價值。」 針對 MES 導入至大規模應用階段所面臨的落差，完整報告中已提出具體建議與執行步驟，請點此處查閱。 研究方法

本研究調查對象涵蓋全球製造業及工業營運領域的 1,560 位硬體、軟體與服務採購及策略決策者，其意見與回饋構成本報告的研究基礎。受訪者來自全球 17 個製造業重點國家，涵蓋離散製造、製程製造及混合型製造等產業。超過半數（58%）受訪者任職於年營收超過 10 億美元的企業，其中 54% 為主要決策者。