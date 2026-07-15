SBI Global Asset Management與 DigiFT 推出 JX 代幣，首次將日本資產管理公司的股票投資策略引入區塊鏈

新加坡 - 2026 年 7 月 15 日 - DigiFT 是一家受監管的數碼資產交易所，為機構級現實世界資產（RWA）提供交易服務。DigiFT 與 SBI Holdings, Inc. 的附屬公司 SBI Global Asset Management Co., Ltd. （下稱「SBI GAM」）今日宣布推出 SBI 日本高股息股票策略代幣（SBI Japan High Dividend Equity Strategy Token，下稱「JX代幣」）。該代幣旨在讓認可投資者或機構投資者透過鏈上渠道，投資由 SBI GAM 附屬公司 SBI Asset Management Co., Ltd.（下稱「SBI AM」）管理的日本高股息股票基金策略。是次推出標誌着日本資產管理公司的上市股票投資策略，首次透過 DigiFT 受監管的代幣化及分銷基礎設施上鏈。



是次推出正值投資者重新關注日本股市之際。東京證券交易所持續推動上市公司提高資本效率，並更加重視股價表現，亦為這股趨勢提供支持。這亦反映代幣化市場正在經歷更廣泛的演變：2025年，全球透過公有區塊鏈分銷的代幣化現實世界資產總值由 59 億美元增至 219 億美元；代幣化範疇亦不再局限於類現金工具，而是進一步延伸至主動管理的公開市場投資策略。DigiFT 是這一轉變的先行者之一，於 2026 年 1 月推出與 BNY 共同開發的代幣化美國股票收益基金。此一轉變正直接延伸至日本當地的機構市場，而 SBI 集團一直是日本最積極建設鏈上金融基礎設施的企業之一。



DigiFT 持有新加坡金融管理局（MAS）發出的資本市場服務牌照及認可市場營運商資格，亦持有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）發出的第 1 類受規管活動（證券交易）及第 4 類受規管活動（就證券提供意見）牌照。憑藉此項橫跨新加坡和香港的雙重監管資格，DigiFT 已成為多家全球及區內資產管理公司的代幣化及分銷合作夥伴，包括瑞銀資產管理（UBS Asset Management）、景順（Invesco）、BNY 及富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）。隨着 SBI GAM 參與，DigiFT 的合作夥伴陣容已延伸至日本，並首次納入日本上市股票投資策略。DigiFT 正於 Solana 區塊鏈上推出 JX 代幣，進一步擴大受監管現實世界資產在鏈上的供應，生態系統參與者包括 Solana Company、Huma Finance 及 Plume。



SBI Holdings 亦將其在鏈上領域累積的豐富經驗帶入是次合作。該集團公布，截至 2026 年 3 月 31 日止，財政年度錄得綜合收益 1.90 萬億日圓，其中加密資產業務分部同期錄得收益 896 億日圓。SBI Holdings 在區內代幣化基礎設施領域直接持有多項股權，包括牽頭向 Startale Group 投資 5,000 萬美元，以開發專為代幣化證券而設的區塊鏈，並持有大阪數位交易所（Osaka Digital Exchange）的多數股權；後者在日本營運證券型代幣二級市場。



JX 的產品架構以 SBI AM 管理的相關投資策略為基礎。此種經授權、以資產管理人為參照的模式（authorized, manager-referenced model）至關重要，因為監管機構正愈來愈明確地把在發行人或資產管理人配合下開發的代幣化證券，與僅提供間接經濟風險承擔的產品區分開來。美國證券交易委員會（SEC）工作人員於 2026 年 1 月 28 日發表聯合工作人員聲明，明確區分兩類產品：一類是由發行人主導、可代表實際所有權的代幣化證券；另一類是通常僅提供合成的投資回報及風險承擔或託管安排下權益的第三方產品。這項區分顯示其有意鼓勵前者，同時遏止後者擴散。



DigiFT 創辦人兼集團行政總裁 Henry Zhang 表示：「DigiFT 一直以來的使命，是透過值得投資者及資產管理公司信賴的基礎設施，將真正的機構級資產帶到鏈上。JX 首次將這項使命延伸至日本，讓投資者可透過受監管的鏈上渠道投資日本股票。我們很榮幸能與日本最具前瞻視野的金融機構 SBI 集團攜手打造 JX，並對這項合作所預示的區內代幣化發展前景感到振奮。」





