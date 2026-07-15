De Tomaso 與 Italtecnica 共同推進下一代 V12 計畫

香港和義大利都靈2026年7月15日 /美通社/ -- OIO集團（納斯達克代碼：OIO）今日宣布，隨著引擎設計與工程階段的順利完成並正式啟動原型機台架測試，該集團將與 Italtecnica Engineering 展開合作，共同研發 De Tomaso 的新一代 V12 項目。 De Tomaso 的新一代 V12 是全新設計(clean sheet)、專為該品牌量身定造的動力系統。該計畫並非採用現有的原廠(OEM)引擎架構改裝，而是從根本原則出發進行構思，體現De Tomaso對機械純粹性、模擬駕駛體驗與永恆汽車工藝的願景。 全新設計架構賦予工程師絕對的工程自由度，定義引擎特性的每一個面向——從燃燒架構與性能特性，到聲浪效果、油門反應及駕駛者的情感投入。其成果是一款旨在成為新一代 De Tomaso 車型身份象徵核心部分的動力總成，而不僅僅是動力來源。

隨著原型機台架測試正在進行，計畫進入關鍵驗證階段，引擎將接受全面的耐久性、校準、熱管理及性能測試，然後進入車輛整合階段。 Italtecnica Engineering 技術總監 Carlo Cavagnero 表示： 「這種全新V12計畫在當今汽車產業中已極為罕見。完全從基礎開發引擎，讓我們具彈性地定義其特性的每個面向，從反應速度、性能到引擎聲浪與情感投入。我們沒有採用現有的量產架構進行改裝，而是根據 De Tomaso 的願景打造了一套動力系統。這種工程專注的程度，正是讓這個計畫具獨特性的原因。」

OIO 集團董事長兼執行長 Norman Choi 表示： 「量身訂做的V12計畫是一項深思熟慮的策略決策。這讓De Tomaso擁有定義每輛未來De Tomaso汽車的工程基因——從性能與音色到駕駛時帶來的情感連結。我們與 Italtecnica 的合作，匯聚了一支專業的 Motor Valley 工程團隊，與 De Tomaso 對未來的願景相契合。隨著原型機台架測試的啟動，標誌著我們持續打造新一代De Tomaso汽車的進程中又向前邁進了一步。這正是我們希望在整個集團貫徹的執行標準。」 在全新設計的內燃機計畫日益罕見的時代，De Tomaso 新一代 V12 展現了該品牌對工程真實性、工藝與純綷機械性能的長期承諾。

隨著該項目逐步推進至原型機驗證、車輛整合以及下一階段的工程開發，OIO 集團將持續提供最新動態。 關於 OIO 集團 OIO 集團（納斯達克代碼：OIO）是一家以科技為驅動的產業集團，業務涵蓋先進永續材料、循環經濟解決方案及超豪華汽車創新。透過De Tomaso Automobili，OIO集團致力於打造結合義大利工藝、工程卓越與情感設計的經典限量高性能汽車。 關於 Italtecnica 工程 Italtecnica 工程總部位於義大利著名的汽車谷，是一家獨立工程公司，專門為高端及限量生產汽車製造商設計、開發及驗證客製化高性能內燃機及先進動力系統。其專業涵蓋完整的動力系統開發，從概念工程到原型驗證及生產支援。 https://italtecnicaengineering.com/

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