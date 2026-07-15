大新銀行調查：中小企加快部署轉型　人工智能與北都發展帶來新機遇

技能與資源落差限制發展潛力 企業逐步探索融入新經濟

香港 - 2026年7月15日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）一項最新中小企問卷調查顯示，本港中小企正加快部署數碼及業務轉型，積極探索人工智能（AI）應用及北部都會區發展帶來的新機遇，逐步在新經濟格局下尋找新增長動力。





大新銀行致力緊貼中小企業界發展，了解其在業務升級轉型過程中的挑戰與發展方向。為更全面掌握相關趨勢，大新銀行委託一家本地主要媒體於2026年5月進行調查[1]，訪問了超過340家本港中小企，了解中小企在當前經濟環境下面對的挑戰及經營對策，並就人工智能應用、北部都會區機遇及業務升級等重點範疇，探討企業的部署與需要。



轉型動力增強 中小企積極布局

調查顯示，受訪者當中約23%企業已在業務運作中使用人工智能（AI）或生成式人工智能（GenAI），另有32%表示計劃於未來一至兩年內採用，反映整體轉型動力逐步形成。同時，近七成企業認為北部都會區及河套香港園區的發展與其未來業務具有一定相關性，顯示中小企正積極關注新經濟發展，並尋求在產業轉型中把握新機遇。



AI 應用仍屬初階 由簡入手推進

在AI應用方面，中小企現階段主要集中於市場推廣及內容製作（56%）以及客戶服務（42%），另有部分應用於銷售支援（35%）及數據分析（30%），反映企業大多由較易入手的範疇開始探索。



相對而言，在流程自動化或工作效率提升（14%）等較深層次應用方面，相關比例仍然較低，顯示整體AI應用仍處於初步發展階段，有待進一步深化。



技能落差限制發展 成轉型瓶頸

然而，調查亦反映中小企在推動AI應用過程中仍面對明顯挑戰。約四成半企業尚未採用相關技術，當中超過一半表示缺乏相關知識或技能（57%），另有38%認為投資回報不清晰，亦有部分企業表示未見合適應用場景（29%）或缺乏時間及資源進一步探索（24%）。



有關結果反映中小企在技術應用、資源配置及應用規劃方面仍存在一定落差，成為推動業務升級的重要限制因素。



業務與人才轉型 邁向高價值發展

同時，中小企持續借助數碼化工具於日常營運，當中包括廣泛應用社交媒體推廣（51%）、網上銷售平台（43%）及電子支付工具（50%），顯示企業正逐步由傳統營運模式轉向更靈活、多元及跨渠道的發展方向。



在逐步應用人工智能的背景下，企業對人力資源的需求亦出現變化。約四分之一企業表示，AI將促使員工轉向更高價值工作，另有約兩成預期對新技能及專才的需求將增加，反映中小企正邁向以技術及知識為導向的發展模式。



北都帶來新機遇 中小企積極切入

就北部都會區及河套園區發展而言，中小企普遍傾向以配套及服務提供者的角色參與，包括向園區企業提供專業服務或解決方案（44%）、與科研機構或科技企業合作（29%），以及參與試點項目或概念驗證計劃（25%）。



此外，亦有企業計劃於未來為區內居民或企業提供產品及服務（51%），或參與建造及基建相關供應鏈（36%），反映中小企正積極探索切合自身優勢的發展方向，逐步融入未來產業生態。



大新銀行支持中小企轉型發展

面對轉型過程中的挑戰，大新銀行認為中小企除需要資金支持外，更需要具體而具方向性的支援。本行致力從多方面協助企業提升轉型能力，包括提供靈活融資方案、簡化數碼銀行服務的使用流程，及加強跨境金融方案，以增加企業在日常營運及資金管理方面的效率與彈性。



同時，大新銀行亦重視為中小企提供適時的市場洞察及實用資訊，透過本行網上資訊平台「大新商訊」提供最新市場動態及營商錦囊。此外，亦定期舉辦專為中小企客戶而設的「328營商大講堂」系列講座，探討人工智能、數碼營銷等熱門話題，協助企業掌握新科技應用及經濟趨勢，逐步提升轉型能力以融入新經濟發展。



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示：「調查反映本港中小企正積極探索人工智能應用及新經濟機遇。然而，不少企業在技術應用及資源配置方面仍面對不同程度的挑戰。大新銀行一直致力成為企業轉型路上的合作夥伴，我們不僅提供靈活的中小企貸款方案，亦著重透過市場洞察分享、專題研討及客戶交流平台，協助企業加深對新技術及市場趨勢的認識。未來，我們將繼續結合多元化金融方案與實務支援，支持中小企把握人工智能及北部都會區發展帶來的機遇，推動業務持續成長。」





[1] 調查於2026年5月19至29日透過網上問卷訪問343家香港中小企。



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