由創紀錄的 24 億美元交易預訂量帶動，HCLTech 首季表現穩健

HCLTech 行政總裁兼董事總經理 C Vijayakumar 表示：「我們創下歷來第一季淨新增預訂量新高，達 24 億美元；而先進人工智能業務按固定匯率計，按季增長 10.6%，按年增長 62.1%。 種種佳績，足見企業對我們的信賴，委以引領人工智能轉型的重任。 加上邊際利潤擴張所反映的營運效率，這股動力令我們深信，公司在中期的表現仍能繼續優於市場。」

行業垂直領域方面，以公共服務表現最佳，按固定匯率計按年增長 12%；其次是零售及消費品，按固定匯率計按年增長 10.1%；科技與服務則按固定匯率計按年增長 7.3%。 地區表現方面，美國按固定匯率計按年增長 2.9%，歐洲則增長 0.1%。 世界其他地區按固定匯率計按年增長 10.8%。

服務收益增長主要受惠於資訊科技 (IT) 及商業服務的平穩表現，按固定匯率計按年上升 4.2%。 HCLSoftware 的年度經常性收益達 10.6 億美元，按固定匯率計按年上升 2%。 本季度先進人工智能收益為 1.71 億美元。 每位員工每年收益為 65,500 美元，按年上升 3.3%。

HCLTech 亦宣佈計劃投資最多 350 億印度盧比（約 3.7 億美元），用於建設人工智能數據中心，並有潛力擴充至 50 兆瓦容量。 這項投資結合公司現有在人工智能數據中心設計、開發營運 (DevOps)、人工智能雲端營運及軟件組合方面的實力，構成真正全面整合的端到端業務。

HCLTech 宣佈本季每股股息為 12 印度盧比。 公司維持 2027 財政年度指引，固定匯率收益按年增長 1% 至 4%，固定匯率服務收益按年增長 1.5% 至 4.5%。 預計息稅前利潤 (EBIT) 利潤率將介乎 17.5% 至 18.5% 之間。

HCLTech 財務總監 Shiv Walia 說：「HCLTech 2027 財政年度第一季業績穩健，收益按年增長 13.9%，息稅前利潤按年增長 18.0%，淨收益按年增長 20.3%。 若撇除重組成本的影響，息稅前利潤率和淨收益利潤率分別為 17.5% 及 13.8%。」