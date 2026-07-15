努比亞Neo 5 GT特別版首發 搭載液冷與風冷雙主動散熱架構

深圳2026年7月15日 /美通社/ -- 主打個性化潮流體驗的智能手機品牌努比亞(nubia)今日宣佈推出努比亞Neo 5 GT特別版(nubia Neo 5 GT Special Edition)，這是其Neo系列的最新機型，該系列秉承「讓人人盡享專業級遊戲體驗」的理念打造。這款新機專為追求卓越遊戲表現的年輕玩家與精通數碼的Z世代打造。機型搭載AquaCore液氣雙主動散熱系統，搭配觸控響應迅猛的肩鍵、長效續航、電競級AI遊戲空間，以及專屬AI遊戲陪玩Demi 2.0，讓持久穩定的高性能遊戲體驗觸手可及。

中興通訊副總裁白柯柯表示：「努比亞的品牌內核始終是持續的技術創新與深度的玩家需求洞察，這使我們能夠持續推動遊戲手機向前發展。深耕電競領域八載，我們深知，穩定輸出是遊戲體驗的核心，而散熱則是決定性能能否持續釋放的關鍵。努比亞Neo 5 GT特別版正是為解決這一挑戰而設計，它融合了源自電競PC的主動風冷技術，以及受AI服務器散熱管理啟發的主動液冷技術。從我們在2026年巴塞羅那世界移動通信大會(MWC Barcelona 2026)上率先推出內置風扇，到今天的液冷散熱，我們正在構建一個以散熱為先的生態，讓年輕玩家全程低溫穩幀，暢玩無壓力。」