Louis Vuitton 精品皮夾指南：長夾、短夾、零錢包與卡夾入門推薦

台灣台北 - 2026年7月15日 - 自 Monogram 圖案於 1896 年誕生以來，這組經典標誌已走過 130 年歷史，成為 Louis Vuitton 最具代表性的圖案。在 2026 年，品牌從 Monogram 130 週年紀念系列，延伸至度假風與運動風等多元設計主題，向大眾呈現最受矚目的小型皮件設計。
Monogram 130 週年系列：續寫經典傳奇
適逢 Monogram 圖案問世 130 週年，品牌推出全新演繹的 Monogram 圖案。「 Monogram Origine 系列」與「Monogram Emblème 系列」兩大支線，分別運用復古粉彩色調與提花紡織工藝作為設計元素，讓傳統法式工藝與現代風格碰撞出嶄新的火花。推薦精品皮夾如 Victorine 錢包及拉鏈錢包均納入週年系列，透過皮革肌理的細節調整，呼應紀念性的主題。
色彩變幻、為美而生的入門精品皮夾
Louis Vuitton 同年發表多個嶄新系列，進行色彩革新。「 Rainbow 小型皮件系列 」以 Monogram Empreinte 皮革為基底，引入鼠尾草綠、奶油黃及薰衣草色等粉彩色調，帶來如夢似幻的色彩變化；「Monogram Taigarama」則採用高飽和原色，透過鮮明配色展現強烈的個人風格。兩個精品錢包推薦系列透過不同色彩策略與皮革工藝，展現煥新的設計。
度假主題系列：LV Resort 與 Nautical
延續旅行藝術的設計精神，Louis Vuitton 於本季推薦的女生皮夾系列中，將海岸元素與航海意象融入創作。「LV Resort 系列」以條紋 Monogram 帆布為主調，點綴品牌標誌性的 LV Stamp 圖案，呈現輕盈隨性的度假姿態。而「Nautical 系列」則採用 Monogram Denim 牛仔布料，結合季節限定色彩，捕捉大海的自由氣息。
由 Pharrell Williams 引領的創意熔爐
在男裝創意總監 Pharrell Williams 的帶領下，品牌將精品皮夾入門款式突破創意框架。「2026 早秋系列」的小型皮件選用散發復古軍旅氣息的 Monogram Surplus 迷彩帆布與像素化處理的 Damoflage 塗層帆布，呈現嶄新的棋盤格圖案。近期亮相的「Sport Capsule 系列」，更將足球、滑雪與海灘等主題以細膩的微型風格融入設計。為 Multiple 錢包等經典男生皮夾推薦款式，增添更多活力與玩味細節，以全然不羈的態度演繹多元風格。
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路易威登台北
路易威登承載百年工藝，打造出無數經典設計及時尚精品，包括包包、斜背包、托特包、後背包、鞋履和各式時裝系列。從皮革製品如皮夾、錢包、名片夾，到奢華時尚的手鍊、項鍊、耳環，每件精品均展現出品牌精湛傳統工藝與大膽創意。