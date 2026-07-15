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出版：2026-Jul-15 14:00
更新：2026-Jul-15 14:00
Media OutReach Newswire

Louis Vuitton 精品皮夾指南：長夾、短夾、零錢包與卡夾入門推薦

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台灣台北 - 2026年7月15日 - 自 Monogram 圖案於 1896 年誕生以來，這組經典標誌已走過 130 年歷史，成為 Louis Vuitton 最具代表性的圖案。在 2026 年，品牌從 Monogram 130 週年紀念系列，延伸至度假風與運動風等多元設計主題，向大眾呈現最受矚目的小型皮件設計。

Monogram 130 週年系列：續寫經典傳奇

適逢 Monogram 圖案問世 130 週年，品牌推出全新演繹的 Monogram 圖案。「 Monogram Origine 系列」與「Monogram Emblème 系列」兩大支線，分別運用復古粉彩色調與提花紡織工藝作為設計元素，讓傳統法式工藝與現代風格碰撞出嶄新的火花。推薦精品皮夾如 Victorine 錢包及拉鏈錢包均納入週年系列，透過皮革肌理的細節調整，呼應紀念性的主題。

色彩變幻、為美而生的入門精品皮夾

Louis Vuitton 同年發表多個嶄新系列，進行色彩革新。「 Rainbow 小型皮件系列 」以 Monogram Empreinte 皮革為基底，引入鼠尾草綠、奶油黃及薰衣草色等粉彩色調，帶來如夢似幻的色彩變化；「Monogram Taigarama」則採用高飽和原色，透過鮮明配色展現強烈的個人風格。兩個精品錢包推薦系列透過不同色彩策略與皮革工藝，展現煥新的設計。

度假主題系列：LV Resort Nautical

延續旅行藝術的設計精神，Louis Vuitton 於本季推薦的女生皮夾系列中，將海岸元素與航海意象融入創作。「LV Resort 系列」以條紋 Monogram 帆布為主調，點綴品牌標誌性的 LV Stamp 圖案，呈現輕盈隨性的度假姿態。而「Nautical 系列」則採用 Monogram Denim 牛仔布料，結合季節限定色彩，捕捉大海的自由氣息。

Pharrell Williams 引領的創意熔爐

在男裝創意總監 Pharrell Williams 的帶領下，品牌將精品皮夾入門款式突破創意框架。「2026 早秋系列」的小型皮件選用散發復古軍旅氣息的 Monogram Surplus 迷彩帆布與像素化處理的 Damoflage 塗層帆布，呈現嶄新的棋盤格圖案。近期亮相的「Sport Capsule 系列」，更將足球、滑雪與海灘等主題以細膩的微型風格融入設計。為 Multiple 錢包等經典男生皮夾推薦款式，增添更多活力與玩味細節，以全然不羈的態度演繹多元風格。











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路易威登台北


路易威登承載百年工藝，打造出無數經典設計及時尚精品，包括包包、斜背包、托特包、後背包、鞋履和各式時裝系列。從皮革製品如皮夾、錢包、名片夾，到奢華時尚的手鍊、項鍊、耳環，每件精品均展現出品牌精湛傳統工藝與大膽創意。

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