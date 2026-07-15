Louis Vuitton 精品皮夾指南：長夾、短夾、零錢包與卡夾入門推薦

路易威登台北



路易威登承載百年工藝，打造出無數經典設計及時尚精品，包括包包、斜背包、托特包、後背包、鞋履和各式時裝系列。從皮革製品如皮夾、錢包、名片夾，到奢華時尚的手鍊、項鍊、耳環，每件精品均展現出品牌精湛傳統工藝與大膽創意。

