「澳門銀河」再度攜手騰訊音樂娛樂集團呈獻 第七屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典

頂尖音樂陣容雲集澳門 8月16日於銀河綜藝館揭曉各大獎項

澳門特別行政區 - 2026年7月15日 - 「澳門銀河」再次聯袂中國領先的在線音樂與音頻娛樂平台——騰訊音樂娛樂集團，於澳門地標級演出場館銀河綜藝館盛大呈獻「第七屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典（線下活動）」（下稱「第七屆TMEA」）。本屆盛典將於2026年8月16日隆重舉行，屆時將揭曉多項年度音樂榮譽，表彰過去一年為樂壇作出卓越貢獻的音樂人及音樂單位，肯定其努力與成就，同時激勵業界持續創新突破，為全球樂迷創作更多優秀作品，綻放音樂無限可能。



第七屆 TMEA騰訊音樂娛樂盛典將於8月16日在銀河綜藝館舉行，揭曉各大獎項花落誰家。

除了備受矚目的頒獎環節外，本屆TMEA盛典亦將雲集數十組來自華語樂壇的重量級表演嘉賓，以精彩絕倫的現場演出點燃舞台，為觀眾及全球樂迷打造一場難忘的年度音樂盛會，共同見證音樂的力量與魅力。



自2019年創辦以來，TMEA騰訊音樂娛樂盛典已發展成為華語樂壇最具影響力的年度音樂盛事之一，深受億萬樂迷期待。第七屆TMEA以「7ap to Music 因樂心動」為主題，「澳門銀河」與騰訊音樂娛樂集團始終以高品質舞台與多元音樂風格，共創年度音樂記憶。同時，TMEA將進一步發揮平台優勢，促進海內外音樂產業交流合作，搭建中國與國際音樂市場的重要橋樑，推動中國音樂文化走向更廣闊的國際舞台。



第七屆TMEA演出嘉賓陣容持續鼎盛，共計超過 30 組，當中包括陳偉霆、黃子弘凡、MC張天賦、單依純、TOP登陸少年組合、王源、張靚穎、周深、張信哲等音樂人及團體組合，當晚將施展渾身解數，勢必令所有樂迷「因樂心動」。



作為本屆盛典舉辦場地，銀河綜藝館是專為世界級演藝、體育及娛樂盛事打造的先進場館，面積逾3,000平方米，可容納多達16,000名觀眾。憑藉靈活多變的舞台配置及頂尖演出設施，場館能配合不同音樂類型及大型演出需求，為表演者提供突破創意的舞台空間，並為樂迷帶來震撼的沉浸式視聽體驗。一直以來，「澳門銀河」積極支持澳門建設「演藝之都」，持續引進國際級演藝及文化盛事，並透過與TME live騰訊音樂超現場的戰略合作，為旅客及本地居民呈獻多元高品質演出，持續為澳門注入音樂活力，展現「旅遊＋」發展模式的獨特魅力，進一步鞏固澳門作為世界旅遊休閒中心及國際演藝目的地的重要地位。



第七屆 TMEA 騰訊音樂娛樂盛典 （線下活動）





演出時間：

8月16日

演出地點：

銀河綜藝館

