戴德梁行研究顯示：人工智能將拉動亞太經濟強勁增長， 提振房地產需求

情景分析表明，人工智能將推動寫字樓、工業及零售地產需求持續增長

香港 - 2026年7月15日 - 戴德梁行研究顯示，人工智能將推動亞太地區經濟增長，提升而非取代對商業地產的需求。 這份《AI的影響：區域洞察——亞太篇》報告指出，隨著亞太地區進一步強化在生產、服務與創新中心的全球地位，人工智能將成為拉動經濟增長和房地產需求的動力。



戴德梁行亞太區、歐洲、中東及非洲地區國際研究主管Dominic Brown博士表示：「市場普遍誤認為人工智能會減少對實體空間的需求。我們的研究顯示，事實恰恰相反，人工智能會催生更多經濟活動，並有效帶動房地產需求進一步走高。」



該亞太區報告是戴德梁行全球報告的一部分，旨在研究未來十年人工智能將如何重塑房地產市場的基本面。該報告並非涉及人工智能將如何演變，而是聚焦企業在不同應用、生產力提升及變現情境下如何因應人工智能，以及這些因應措施如何轉化為宏觀經濟結果、空間需求和資本市場動態。戴德梁行將上述情境納入研究分析和預測流程，並綜合考量貨幣政策、貿易動態和地緣政治風險等更廣泛的宏觀經濟因素。



戴德梁行的研究建模涵蓋四種情景，反映人工智能應用、生產率提升及勞動力市場結果等。



戴德梁行基準情境－漸進式應用 （ 50%機率） ：生產力穩定提升，經濟維持平穩擴張。隨著人工智能逐步形成增量效應，整體需求保持穩健，僅部分領域短期呈現疲軟態勢。

：生產力穩定提升，經濟維持平穩擴張。隨著人工智能逐步形成增量效應，整體需求保持穩健，僅部分領域短期呈現疲軟態勢。 生產力驅動擴張情境（ 15%機率） ：人工智能的快速應用拉動經濟和就業成長。各領域需求普遍增加，推動租金上漲與物業增值。

：人工智能的快速應用拉動經濟和就業成長。各領域需求普遍增加，推動租金上漲與物業增值。 人工智慧泡沫破裂－溫和衰退情境（ 25%機率） ：人工智能採用不如預期，引發週期性下行。短期內需求走弱，空置率上升、租金承壓，隨後市場逐步復甦。

：人工智能採用不如預期，引發週期性下行。短期內需求走弱，空置率上升、租金承壓，隨後市場逐步復甦。 反烏托邦/替代情境（5%機率）：人工智能採用對勞動力的替代程度超出預期，導致失業率上升。需求在更長時間內持續疲軟，租金和資產價值面臨下行壓力。

在基準情境下，借助人工智能驅動的生產力提升以及對資料中心、電力等基礎設施的持續投資，亞太經濟預計在2030年前保持每年約3%至4%的成長。指出， 「人工智能將成為支撐亞太地區長期成長的核心動力。它既能衝抵部分已開發市場面臨的人口結構性問題，也能助力新興經濟體全面提升生產力。」儘管人工智能將使某些常規性工作實現自動化，但研究表明，亞太地區整體就業有望增長，在基準情景下，預計2026年至2030年間將淨增5,850萬個就業崗位。不過，隨著各經濟體日趨成熟，加上就業結構向更高價值的知識型工作轉移，這種成長動能可能會逐步放緩。從商業不動產角度來看，人工智能將為市場需求帶來增量，而非替代實體空間。隨著經濟產出提升、新設企業數量增多，長期來看市場的空間入駐需求會持續走高。在需求擴張的同時，空間使用方式將會發生結構性變化，投資策略也將隨之演變。以資料中心為代表的新興資產類別，預計將在投資組合中佔據日益核心的地位。基準情境下，憑藉強勁的區域成長和需求驅動因素的持續演變，核心房地產回報率預計將穩定在10%左右。在基準情境下，未來十年優質辦公室淨吸收量預計將達到 10.35 億平方英尺。市場需求會更青睞核心地段高品質、彈性空間，人才集聚型城市，以及面向協作與創新打造的辦公空間尤其受歡迎。近年來已經顯現的持續品質升級趨勢將進一步拉大優質建築與低端物業之間的分化差距。物流與工業地產將成為人工智能普及的主要受益領域之一。自動化技術普及、電商產業擴張以及供應鏈複雜度提升，將持續拉動產業需求。在基準情境下，預計到 2030 年，優質工業物業淨吸收量將達到 25.42 億平方英尺。在這成長過程中，資料中心逐步成為核心基礎設施，而電力供給能力將成為影響物業供給與投資決策的關鍵因素。更強勁的收入成長將有力提振消費，但零售市場將顯著分化。高階與平價零售業態有望領先市場，中階零售業態則會遭遇結構性困境，消費市場兩極化的態勢愈發凸顯。儘管整體前景向好，但仍存在潛在下行風險，例如人工智能帶來的生產力提升不如預期或勞動力市場受到衝擊，這些都可能導致空置率上升並對租金構成下行壓力。表示:「儘管基準情境較為樂觀，但各種可能的結果仍存在很大差異。對於正在規劃未來十年的租戶和投資者而言，理解不同的情境至關重要。」