GSMA 最新報告指出，獲取可再生能源對流動通訊業如期實現淨零排放至關重要

報告分析了逾 110 間流動營運商（涵蓋全球 85% 流動連接）的能源及排放數據，結果顯示業界營運排放於 2024 年單年已減少 5%，而 2019 至 2024 年期間則累計下降 13%。 儘管同期流動連接數增加 10%，數據流量增至逾四倍，業界仍能取得上述成果。

可再生能源仍是推動減排的單一最大推動因素。 營運商於 2024 年採購或自產的可再生電力約達 70 TWh，此數量等同於印尼全國的可再生電力總產量。 營運商從可再生能源（除電網中已有的可再生能源外）獲取的電力佔比，自 2019 年以來已翻倍有餘，由 10% 攀升至 24%。

GSMA 首席規管總監 John Giusti 表示：

「流動通訊業界一再印證，經濟發展、數碼互通與氣候行動，實可齊頭並進。 營運商一方面持續減排，另一方面則連繫更多人群、承載更多數據，並支撐全球數碼經濟。

「目前取得的進展令人鼓舞，但仍需作出更多努力。 獲取可再生能源，仍是影響營運商脫碳速度的一大關鍵因素。 政策制定者肩負重要角色，需要締造有利條件，促進清潔能源基礎設施的投資，並加快邁向淨零排放的轉型。」