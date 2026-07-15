FIRST® LEGO® League香港錦標賽2025-26圓滿舉行

匯聚15國科創精英 以賽促學推STEAM教育國際發展 焦點： 油蔴地天主教小學（海泓道）衛冕FLL Challenge小學組香港隊冠軍

Australian International School Hong Kong首奪FLL Challenge中學組香港隊冠軍

Star Club Scientist Education及南韓ILSAN均於機械人表現環節取得530高分，分別奪得小學組及中學組機械人表現獎冠軍

FLL Explore香港隊冠、亞、季軍依次為嗇色園主辦可立小學、香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校及天水圍循道衞理小學

超過320支來自15個以上國家及地區的本地及海外隊伍同場競技，規模為全港同類賽事之最

哈薩克、烏茲別克等中亞國家共4支隊伍首度大規模來港，與香港及各地科創精英交流，共推青年STEAM教育發展

香港2026年7月15日 /美通社/ -- 由世界數學及解難評估主辦，獲創新科技署資助，全港最大型STEAM機械人賽事「FIRST® LEGO® League（FLL）香港錦標賽2025-26」兩日賽事圓滿結束。油蔴地天主教小學（海泓道）再度問鼎FLL Challenge小學組香港隊冠軍；Australian International School Hong Kong則首度奪得中學組香港隊冠軍。本地隊伍Star Club Scientist Education與來自南韓的ILSAN均以530高分，分別奪得小學組及中學組機械人表現獎冠軍，展現出極高的機械人設計及操控實力。 今年賽事吸引超過320支來自全球15個以上國家及地區的本地及海外精英隊伍，逾2,000名4至16歲學生同場角逐，規模為全港同類賽事之最。賽事雲集喇沙小學、拔萃男書院附屬小學、拔萃女書院、皇仁書院、聖保羅男女中學及香港真光中學等多間名校隊伍，並吸引泰國、摩洛哥、意大利、羅馬尼亞等多國隊伍同台競技，國際科創精英齊聚一堂，共同見證香港STEAM教育的蓬勃發展。FLL Explore香港隊冠、亞、季軍依次為嗇色園主辦可立小學、香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校及天水圍循道衞理小學。

中亞賽事交流 香港 STEAM 走向世界 本屆賽事另一亮點，是來自哈薩克、烏茲別克等中亞國家共4支隊伍首度大規模來港參與FLL香港錦標賽。今年2月，本地隊伍已遠赴哈薩克出戰FIRST中亞錦標賽（Central Asia FIRST Championship）；此番中亞隊伍回訪香港，進一步深化兩地STEAM青年交流，彰顯香港作為連通中亞與全球市場「超級聯繫人」的獨特角色，為香港中亞STEAM教育合作再譜新篇。 邊玩邊學 機械人為孩子打開科技之門 今年主題「UNEARTHED」以考古探索為題，鼓勵學生動手動腦，運用科技解決考古學家面對的挑戰，連結古代發現與現代科技及可持續發展。FLL香港籌委會主席郭天鳴表示：「特區政府積極推動STEAM教育多年，機械人教育正是體驗式學習的最佳體現。機械人讓小朋友在動手嘗試中感受到科技觸手可及，每一次失敗與調整，都是從挫折中成長的珍貴歷練。今年匯聚逾15個國家及地區的STEAM精英同台交流，充分展現香港作為國際STEAM教育樞紐的獨特地位，更印證科技是跨越文化、連結世界的共同語言。」

FLL香港錦標賽設有三大組別，包括FLL Discover（4–6歲）、FLL Explore（6–10歲）及FLL Challenge（9–16歲），全面激發幼兒及中小學生的創意、工程設計、編程及解難能力。FLL Challenge組別的機械人表現競賽最為矚目，各隊需於2.5分鐘內於比賽地圖上完成15個任務，爭取最高分數545分，評審同時就機械人設計、項目研究及核心價值四大範疇評分，選出冠、亞、季軍。現場亦特設親子互動體驗區、學校創科攤位以及LEGO作品設計分享展及玩樂區，推動全民創科風氣。 優勝隊伍再闖國際舞台

今屆優勝隊伍將有機會出戰8月初舉行的亞洲錦標賽，更有望晉身2027年4月於美國舉行的FLL全球總決賽暨世界錦標賽，與全球STEAM精英切磋交流，延續香港在國際STEAM賽場上的優秀傳統。 關於FIRST® LEGO® League FIRST® LEGO® League (FLL)是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的以機械人賽事為主軸的學習計劃。FIRST (ForInspiration and Recognition of Science & Technology)是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學(STEAM)的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。 關於FLL INNOFest: https://www.fll-innofest.com

關於「世界數學及解難評估」 「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試，以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生(雙優生)將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」，與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程，院校包括：約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及牛津大學聖安妮學院等。