美國生物醫學研究協會 (NABR)：美國魚類及野生動物管理局第二次駁回動物保護團體將長尾獼猴列入《瀕危物種法》的呈請

華盛頓2026年7月15日 /美通社/ -- 美國魚類及野生動物管理局 (USFWS) 於 2026 年 7 月 14 日第二次拒絕接納善待動物組織 (PETA) 及其他動物保護團體提交，將長尾獼猴 (LTM) 猴子（食蟹獼猴）列入美國《瀕危物種法》(ESA) 的呈請。 美國魚類及野生動物管理局認定，PETA 提交將長尾獼猴列入《瀕危物種法》的呈請1，並未提出足以作進一步審查的實質科學資訊。 這是 USFWS 在過去三年內第二次駁回 PETA 提出將該非人類靈長類物種列入保護的呈請2。 美國生物醫學研究協會 (NABR) 主席 Matthew R. Bailey 表示：「美國生物醫學研究協會讚揚 USFWS 對動物保護團體提交的呈請進行了徹底全面、以科學為依歸的審查，認定長尾獼猴並未符合列入《瀕危物種法》的標準。」

Bailey 先生補充道：「有清晰紀錄顯示，像 PETA 這樣的動物保護團體，試圖利用《瀕危物種法》及其他環境程序來阻撓或妨礙美國以至全球的醫學研究。 如此做法不僅會危害人類的安全和健康，而且當這些環境程序被用作為推動政治議程的工具時，亦損害了它們的價值。 NABR 將繼續參與相關程序保障美國以至全球的醫學研究，確保關於物種的保護決策乃基於最佳的科學及商業數據。」 由於長尾獼猴與人類有高度的相似性，因此在全球的生物醫學研究中被廣泛應用。 國際組織及美國聯邦機構對非人類靈長類物種的引進，以及在生物醫學研究中的使用作出了嚴格監管。

採用長尾獼猴進行醫學研究對於再生醫學3、免疫學4、癌症5、疫苗研發6及藥理學7等範疇的進展相當重要。 美國國家衞生研究院 (NIH) 近日發表的一篇評論，確認了長尾獼猴在進行生物醫學研究中的重要性8。 Bailey 先生說道：「由於長尾獼猴在生理及生物特徵上與人類極為相似，牠們是臨床前生物醫學研究的重要資源。 在進入人體臨床試驗階段之前，牠們為治療的發展作出了貢獻。 長尾獼猴在現今許多藥物和治療的研發，以及安全與療效評估中發揮了關鍵作用。 牠們對生物醫學的進展仍具有無法估量的價值。」

關於美國生物醫學研究協會 (National Association for Biomedical Research)

美國生物醫學研究協會 (NABR) 成立於 1979 年，是唯一一間根據 501(c)(6) 條款設立、致力於推動健全公共政策以確保動物在生物醫學研究、教育與測試中受到人道使用的非牟利組織。 協會成員包括逾 280 所大學、醫學院及獸醫學院、教學醫院、製藥與生物科技公司、病人組織，以及學術與專業協會，這些機構都倚賴人道和負責任的動物研究來促進全球人類與動物的健康。 如欲了解更多關於本協會的資訊，請瀏覽 www.nabr.org。 1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases。 再生醫學

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7。 免疫學

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer。 癌症療法

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/。 疫苗研發

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/。 藥理學

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report