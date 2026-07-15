奧雅納夥盈建科在港推出 AI Designer優化結構工程

戰略合作結合設計優化與人工智能 提升工程效率、項目成效及減碳表現

香港 - 2026年7月15日 - 奧雅納（Arup）與中國內地領先的工程軟件解決方案公司盈建科（YJK）宣布，於香港正式推出 AI Designer。這個創新數碼平台將人工智能（「AI」）與設計優化融合，提升工程流程的效率、質量與生產力。



北京盈建科建築軟件有限公司董事長陳岱林（左）與奧雅納東亞區總裁楊詠珊 （右），正式簽署策略合作協議。

AI Designer 由奧雅納與盈建科共同開發，其首階段模組結合了奧雅納在全球結構工程方面的豐富經驗及先進的計算式設計專長，以及盈建科在分析、符合規範設計及圖則製作方面的綜合軟件能力。平台首階段聚焦兩大核心應用：結構設計優化（包括鋼筋混凝土及鋼結構）以及樁基礎佈置與設計優化。



北京盈建科建築軟件有限公司董事長陳岱林（中左）與奧雅納東亞區總裁楊詠珊 （中右），聯同盈建科及奧雅納團隊出席於香港舉行的奧雅納 × 盈建科策略合作簽署儀式。

該平台協助工程師更有效地評估設計方案，加快決策、改善項目成效並實現更智慧的項目交付，標誌著工程流程現代化的一次變革性突破。



AI Designer 主要特點





盈建科的結構設計軟件（香港規範版）已獲香港屋宇署正式鑒定；其結構、建築信息模型（BIM）及施工軟件套件亦已通過香港建造業創新及科技基金（CITF）認證。

在以相同模型、荷載及規範進行的受控基準測試中（並保留工程師複核環節），AI Designer 的算法優化將設計迭代時間縮短約 82%（由 2.5 天減至 0.5 天），並將超限構件數量減少約 88%（由 64 個減至 6 個）。

透過 AI Designer 的優化，材料用量可減少約 10 至 20%，有助降低隱含碳（embodied carbon）。

是次合作彰顯香港致力加快在建造業界廣泛採用數碼科技的願景。透過提升生產力及簡化工程流程，AI Designer 將帶來更高效的項目交付，同時響應香港創新政策方向，為建築環境行業注入AI新動力。表示：「我們非常高興能與盈建科攜手推出首個 AI Designer 模組。透過結合奧雅納在結構工程及計算式設計方面的深厚專長，以及盈建科先進的軟件能力，我們為工程師提供強大工具，改善工作流程、加快設計探索，並開拓創新的新機遇。隨着項目日趨複雜，AI Designer 讓我們能更高效地評估更廣泛的解決方案，同時維持最高的技術卓越水平。這體現了我們致力運用新興科技，為客戶、社區及建築環境帶來更佳成效的承諾。」表示：「我們非常榮幸能與奧雅納這位在計算式設計領域擁有深厚專長的行業翹楚合作。透過結合盈建科的軟件能力與奧雅納的優化算法，AI Designer 將帶來實質效益，提升設計質量、擴大人工智能在工程領域的應用，並推動建立更智慧、更高效及更具韌性的建築環境。」啟動儀式獲來自公營及私營界別的代表出席，反映先進科技在推動香港建造及基建業界創新方面的重要性日益提升。與會者了解到 AI Designer 的功能，以及其對 AI 賦能工程與設計未來的願景。