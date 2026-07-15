奧雅納夥盈建科在港推出 AI Designer優化結構工程

戰略合作結合設計優化與人工智能 提升工程效率、項目成效及減碳表現
香港 - 2026年7月15日 - 奧雅納（Arup）與中國內地領先的工程軟件解決方案公司盈建科（YJK）宣布，於香港正式推出 AI Designer。這個創新數碼平台將人工智能（「AI」）與設計優化融合，提升工程流程的效率、質量與生產力。
AI Designer 由奧雅納與盈建科共同開發，其首階段模組結合了奧雅納在全球結構工程方面的豐富經驗及先進的計算式設計專長，以及盈建科在分析、符合規範設計及圖則製作方面的綜合軟件能力。平台首階段聚焦兩大核心應用：結構設計優化（包括鋼筋混凝土及鋼結構）以及樁基礎佈置與設計優化。
該平台協助工程師更有效地評估設計方案，加快決策、改善項目成效並實現更智慧的項目交付，標誌著工程流程現代化的一次變革性突破。
AI Designer 主要特點
- 盈建科的結構設計軟件（香港規範版）已獲香港屋宇署正式鑒定；其結構、建築信息模型（BIM）及施工軟件套件亦已通過香港建造業創新及科技基金（CITF）認證。
- 在以相同模型、荷載及規範進行的受控基準測試中（並保留工程師複核環節），AI Designer 的算法優化將設計迭代時間縮短約 82%（由 2.5 天減至 0.5 天），並將超限構件數量減少約 88%（由 64 個減至 6 個）。
- 透過 AI Designer 的優化，材料用量可減少約 10 至 20%，有助降低隱含碳（embodied carbon）。
奧雅納東亞區總裁楊詠珊表示：「我們非常高興能與盈建科攜手推出首個 AI Designer 模組。透過結合奧雅納在結構工程及計算式設計方面的深厚專長，以及盈建科先進的軟件能力，我們為工程師提供強大工具，改善工作流程、加快設計探索，並開拓創新的新機遇。
隨着項目日趨複雜，AI Designer 讓我們能更高效地評估更廣泛的解決方案，同時維持最高的技術卓越水平。這體現了我們致力運用新興科技，為客戶、社區及建築環境帶來更佳成效的承諾。」
北京盈建科董事長陳岱林表示：「我們非常榮幸能與奧雅納這位在計算式設計領域擁有深厚專長的行業翹楚合作。透過結合盈建科的軟件能力與奧雅納的優化算法，AI Designer 將帶來實質效益，提升設計質量、擴大人工智能在工程領域的應用，並推動建立更智慧、更高效及更具韌性的建築環境。」
啟動儀式獲來自公營及私營界別的代表出席，反映先進科技在推動香港建造及基建業界創新方面的重要性日益提升。與會者了解到 AI Designer 的功能，以及其對 AI 賦能工程與設計未來的願景。
關於奧雅納
奧雅納是一家國際顧問公司，提供超過150個專業領域的諮詢與技術服務。我們致力於建構安全、具韌性和可持續再生的建築環境。
www.arup.com
關於盈建科
盈建科（香港）數字科技有限公司，為盈建科旗下海外全資子公司，憑借香港區位優勢，確立"深耕香港本地適配、同步拓展海外市場"的雙軌戰略，統籌盈建科在中國香港地區運營及海外業務布局。母公司深耕建築、橋樑、市政、電力等工程軟件領域，可提供項目全生命周期 BIM標準化產品與數字化解决方案，自主研發底蘊深厚、技術積淀扎實。盈建科（香港）依托母公司軟件自研實力與 AI技術積淀，深度適配香港工程規範與業務流程，夯實本地服务能力；同時以香港為國際化戰略支點，對接國際主流工程標準，輸出適配海外的數字化產品與服務，以技術創新為核心驅動力，為全球客戶提供高品質工程數字化服務。