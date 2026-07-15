引領2030演進，WBBA正式發佈數通領域全球權威評估體系AI-Net認證

曼谷2026年7月15日 /美通社/ -- 在亞太寬帶發展峰會上，全球固定網絡寬帶聯盟（WBBA）正式發佈了面向全球各國家及運營商的數據通信領域權威認證——AI-Net認證。作為數字基礎設施領域的里程碑，AI-Net認證為全球網絡基礎設施從傳統連接驅動全面邁向智能驅動時代指明了清晰的方向，全面加速數通產業代際演進與智能化轉型進程。

當前，人工智能正在重塑全球經濟的每一個角落，這也對底層網絡通信基礎設施的承載能力與智能化水平提出了更高要求，傳統僅聚焦於網絡帶寬與覆蓋率的評估模式，已無法準確衡量智能化時代的國家競爭力。WBBA指出，衡量新時代數智基礎設施的關鍵要素，已經升級為國家層面的政策引導力、產業生態的協同力，以及整個網絡的基礎設施智能化濃度。在此背景下，AI-Net認證應運而生，它站在宏觀的戰略高度，旨在通過頂層政策與產業生態的雙向牽引，全面加速以AI為中心的新一代智能網絡在全球數字基礎設施中的落地部署。