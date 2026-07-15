Septa Pharmaceuticals Inc. 從 Bristol Myers Squibb 加拿大公司收購 CeeNU®（洛莫司汀）

安大略省密西沙加2026年7月15日 /美通社/ -- 加拿大醫療保健領域迅速發展的領先企業 Septa Pharmaceuticals Inc. 欣然宣佈，已於 2026 年 6 月 29 日成功從 Bristol Myers Squibb 加拿大公司收購 CeeNU®（洛莫司汀）。 這項策略性收購標誌着 Septa 持續拓展業務的重要里程碑，並彰顯其致力強化腫瘤專科藥物組合的堅定決心。 CeeNU®（洛莫司汀）是一種沿用已久且備受重視的烷基化劑，主要用於治療特定類型的腦腫瘤及霍奇金淋巴瘤。 Septa 透過將這款重要的化療藥物納入產品陣容，進一步鞏固在重症治療及腫瘤科領域的業務版圖。