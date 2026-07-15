Newmark 拓展香港業務實力，委任 Nick Hinton 出任項目管理主管

香港2026年7月15日 /美通社/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) （「Newmark」或「公司」）是領先的商業房地產顧問及服務供應商，服務大型機構投資者、全球企業以及其他業主及物業使用者。公司宣佈委任 Nick Hinton 出任香港項目管理主管，藉此加強公司在亞太區的項目管理能力 Hinton 將主導 Newmark 在香港的項目管理業務拓展，貫穿規劃至執行全程，為客戶提供策略監管，並確保辦公場所、資本改善及建築項目圓滿落實。 此項任命有助提升 Newmark 在市場上呈獻整合式解決方案的能力，同時與公司現有的租賃、資本市場、估值、諮詢及用戶服務互為補足。

副主席 Rhodri James 表示：「在香港推出項目管理服務，是我們業務持續發展的重要里程碑。 隨著客戶日益尋求整合式房地產解決方案，拓展服務範疇讓我們能夠在項目的整個生命週期中創造更大價值。 Nick 過往曾在區內各地建立並領導表現卓越的項目管理業務，是帶領我們邁進下一增長階段的理想人選。」 Hinton 擁有逾 27 年經驗，曾在亞太區領導複雜的建築、發展及項目管理工作，並為全球領先機構交付商業寫字樓、酒店、零售、綜合用途及豪華地產發展項目。 他此前出任 CBRE Global Workplace Solutions 部門項目總監，掌理香港及大中華區的項目營運事務。 此前，他於 JEB Custom Projects 出任管理合夥人逾十年，創立並領導專門提供設計與建造服務的業務，客戶涵蓋商業、酒店、零售及綜合用途等範疇的環球品牌。

Hinton 表示：「Newmark 在房地產生命週期的每個階段為客戶提供顧問服務方面建立了卓越聲譽，我很期待透過在區內交付項目，進一步拓展這項價值。 公司的協作文化及廣泛的專業知識，為提供項目管理服務奠定堅實基礎，協助客戶將房地產策略化為現實。」 關於 Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) 連同其附屬公司（「Newmark」），是全球商業房地產領導者，無縫推動物業生命週期的每個階段。 Newmark 提供全方位服務及產品，滿足每位客戶的獨特需要，客戶包括業主、租戶、投資者、創辦人、初創企業以至藍籌公司。 Newmark 融匯其平台的全球覆蓋能力，與成熟及新興房地產市場的市場智慧，為行業綜合各方的客戶呈獻非凡服務。 截至 2026 年 3 月 31 日止的十二個月，Newmark 收益超過 34 億美元。 截至 2026 年 3 月 31 日，Newmark 與其業務夥伴合共於四大洲設有超過 185 個辦事處，專業團隊人數逾 9,600 人。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 nmrk.com 或關注 @newmark。

Newmark 前瞻性陳述討論

本文件內關於 Newmark 而並非歷史事實的陳述，均為涉及風險及不確定因素的「前瞻性陳述」，實際結果可能與該等前瞻性陳述所載內容出現差異。 此等陳述包括有關公司業務、業績、財務狀況、流動資金及前景的內容，可能構成前瞻性陳述，並存在實際影響可能與目前預期出現偏差（可能屬重大差異）的風險。 除非法律有所規定，否則 Newmark 概無義務更新任何前瞻性陳述。 有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載內容不同的額外風險及不確定因素的討論，請參閱 Newmark 向美國證券交易委員會提交的文件，當中包括但不限於該等文件中載列的風險因素及前瞻性資訊特別說明，以及其後以 10-K 表格、10-Q 表格或 8-K 表格提交的報告中對該等風險因素及前瞻性資訊特別說明的任何更新。