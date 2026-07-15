中國恩施梭布埡石林推出豐富文化體驗活動迎接東南亞遊客

恩施，中國 - 2026年7月15日 - 隨著中國入境免簽政策持續優化，位於湖北省恩施土家族苗族自治州的梭布埡石林景區正以煥新姿態迎接東南亞遊客。這座被譽為"世界第一奧陶紀石林"的4.6億年地質奇觀，在2026年推出了一系列豐富多元的文化體驗與互動專案，為東南亞遊客帶來一場穿越億年的自然與文化之旅。





梭布埡石林位於恩施市西北部太陽河鄉，距市區車程約1小時。景區形成於4.6億年前的奧陶紀時期，原為一片汪洋大海，經滄海桑田的地質演化形成了如今的奇特石林景觀。總面積21平方公里，石峰林立、翠屏環抱，宛如一座巨大的"海底迷宮"。作為全國植被覆蓋率最高的"戴冠石林"，景區夏季平均氣溫涼爽宜人，是絕佳的"洗肺"避暑勝地。目前開放的四大核心景區各具魅力：青龍臺是景區制高點，登高望遠可將整個石林盡收眼底；蓮花寨擁有震撼的"犀牛溝"秘境，兩側石壁高聳，光影變幻間如入夢幻世界；磨子溝古生物化石密集，遊客可親手觸摸奧陶紀時期的生物遺跡；九龍匯擁有環形岩壁與瀑布群，石峰拔地而起，氣勢恢宏。景區還擁有5D劇場"山海涇"，遊客可沉浸式體驗奧陶紀海洋世界的演變奇跡。步道平緩，全程輕鬆不累，非常適合家庭遊客與自然探索愛好者。梭布埡石林不僅是地質奇觀的寶庫，更是土家族文化的重要載體。土家族是恩施地區的主要少數民族，有著悠久的歷史和獨特的文化傳統。擺手舞是土家族最具代表性的民間舞蹈，已被列入國家級非物質文化遺產，舞蹈動作多模仿狩獵、農事、征戰等場景，節奏明快，遊客可在鐵甲寨廣場與對歌臺親身參與體驗。土家女兒會是恩施最具特色的民俗節慶活動，此前連續多年於農曆七月十二日在梭布埡石林景區盛大舉辦。女兒會是土家族青年男女以歌為媒、以舞傳情的傳統社交活動，承載著土家族獨特的婚戀文化與族群記憶，先後被列入湖北省省級非物質文化遺產和"中國十大最具魅力節慶"之一。屆時，景區舉辦對歌相親、民俗巡遊、傳統手工藝展示等系列活動，遊客可在石林山水間感受濃郁的民族風情。梭布埡石林也因此被譽為"中國民間藝術之鄉"和"山民歌之鄉"。2026年以來，景區在產品創新與文化體驗方面持續發力。五一假期推出"馳馬探奇·億年石海趣玩"民俗系列活動，包括民俗歌舞快閃、"自然守護者"拾垃圾換文創、《石工號子》非遺沉浸體驗以及戶外劇本殺《石林密令·追緝岩影》等多元互動專案，讓遊客在探秘億年石海的同時深度參與土家文化互動。恩施許家坪國際機場航空口岸自開放以來，國際航線網路日益完善。2026年，恩施至香港航線實現全年常態化運營；恩施至越南胡志明市、河內兩條航線相繼恢復通航，形成通達越南南北兩大核心城市的雙航線格局。據恩施航空口岸規劃，未來還將穩步推進新加坡、馬來西亞吉隆玻等新航線開通，進一步加密東南亞航線網路。從東南亞主要城市直飛恩施，再驅車一小時即可抵達這片4.6億年前的海底世界。這座藏在武陵山脈深處的億年石林秘境，正以更開放的姿態迎接全球遊客的到來。