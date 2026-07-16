歌爾丹拿與IMAX達成戰略合作 推出全球首款IMAX車載娛樂系統

融合沉浸式影音技術與穿戴式顯示設備，預計將於2026年產業化落地 中國青島2026年7月16日 /美通社/ -- 歌爾丹拿、IMAX（紐交所：IMAX）及IMAX China（港交所：1970）今日宣佈達成戰略合作，正式推出全球首款IMAX車載娛樂系統。該全新系統由歌爾丹拿與IMAX獨家合作設計，集多維聲學系統、專業校準的高清顯示環境於一體，精準回應汽車向「第三生活空間」演進過程中，用戶對高品質、沉浸式娛樂體驗日益增長的需求。 雙方於青島舉行戰略簽約儀式，首批系統預計將於2026年底產業化落地。歌爾丹拿與IMAX將面向中國高端汽車製造商共同推廣該系統。

IMAX China首席執行官孟丹青（Daniel Manwaring）表示：「隨著自動駕駛技術的推進，汽車座艙正被重新定義為更加智能、互聯且以體驗為核心的空間。在這一趨勢下，消費者愈發重視高品質座艙體驗，我們相信沉浸式娛樂系統將成為購車決策中日益重要的考量因素。歌爾是全球頂尖科技公司的核心製造合作夥伴，我們非常高興能與之攜手，共同把握這一發展機遇。憑借IMAX強大的全球品牌影響力和在娛樂科技領域的專業積累，我們有信心為高端車載娛樂體驗樹立新的行業標桿。」

歌爾丹拿科技有限公司董事長兼CEO 姜迅表示：「持續重塑人車關係，車載沉浸式影音體驗將逐步成為消費者選購智能汽車的關鍵考量維度。IMAX 是全球視聽娛樂領域的標誌性品牌，擁有成熟的視聽內容與技術體系，本次合作恰逢其時。我們很高興與 IMAX 達成戰略合作，依托歌爾丹拿在高端車載聲學、智能座艙系統解決方案的長期積累，結合 IMAX 頂尖影像技術，雙方強強聯合，致力於打造領先行業的車載沉浸式娛樂系統，為用戶打造真正屬於出行場景的高品質移動影院體驗。」

該全新系統採用IMAX專屬增強聲學架構，專為實現超高動態範圍和行業領先的低頻性能而設計，帶來澎湃強勁、純淨無失真的低頻響應。同時配備經IMAX認證的智能顯示系統，採用大尺寸4K HDR翻折式顯示屏，並搭載定製開發的顯示技術，可精準呈現纖毫畢現的電影畫面細節，並借助智能環境光感模式，可根據不斷變化的道路環境自動調節顯示效果，在不同明暗光線下保持畫面品質，細致還原電影畫面的層次與質感。此外，該系統還集成了新一代超輕穿戴式顯示設備，並內置虛擬IMAX影院環境。搭載先進的高清顯示技術，呈現震撼逼真、栩栩如生的視覺效果，進一步提升個人沉浸感，使乘客能夠在共享的虛擬環境中享受觀影體驗。

關於IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation 根據開曼群島法律注冊成立的子公司，系有限責任公司，IMAX Corporation 成立 IMAX China的目的在於管理 IMAX 在大中華區不斷增長的業務。IMAX China在香港聯合交易所主板上市，股票代碼為「1970」。 關於IMAX Corporation

IMAX Corporation是全球領先的娛樂技術公司，依托專有的軟件，影院設計和放映系統，提供身臨其境般的影院體驗。全球的電影製作人、電影公司和藝術家都通過IMAX與廣大觀眾建立深度連接，使其影院網絡成為打造現象級大片和娛樂事件的最具影響力平台之一。 IMAX Corporation的總部設在紐約、多倫多和洛杉磯。截至2026年3月31日，IMAX在全球91個國家和地區共有1865家IMAX影院。IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港聯合證券交易所的交易代碼為「HK1970」。IMAX及其相關標識均為IMAX Corporation 的注冊商標。關於IMAX Corporation的更多信息可登陸 www.imax.cn 或 www.imax.com 查詢。