Coremail亮相2026亞洲LEAP East國際科技與資訊技術展，展示AI原生安全電郵系統

香港2026年7月16日 /美通社/ -- 2026年7月8日至10日，Coremail參與於舉行的2026亞洲LEAP East國際科技與資訊技術展 (Asia LEAP East International Technology and Information Technology Exhibition 2026)，重點展示 Coremail AI 原生安全電郵系統 (Coremail AI-Native Secure Email System)，與來自亞太地區、中東及全球的科技企業、合作夥伴及業界人士，共同探討人工智能時代下企業通訊、電郵安全及智能辦公的最新發展趨勢。 作為全球知名科技盛會LEAP延伸至亞洲的重要布局，LEAP East以香港作為連接亞太地區與中東科技創新及商業合作的重要平台，聚焦人工智能、網絡安全、金融科技、智慧城市及新興科技等熱門領域。展會匯聚超過25,000名專業觀眾與300家參展企業，為科技企業、投資機構及產業夥伴提供交流與合作的平台。

展會期間，Coremail重點展示其AI原生安全電郵系統。系統以大型語言模型 (LLM) 作為認知引擎，將人工智能深度融入企業電郵工作流程，圍繞「AI Agent智能辦公」與「全域安全防護」兩大能力，協助企業提升工作效率，同時建立更完善的企業電郵安全保障體系。 AI Agent智能辦公 隨著人工智能逐步成為企業生產力的重要組成部分，Coremail AI原生安全電郵系統以AI Agent作為執行主體，結合ReAct自主執行框架及MCP (Model Context Protocol) 協議，推動企業電郵由傳統人工處理模式逐步邁向Agent驅動的智能協作。

系統涵蓋電郵分類、日程安排、電郵審批、協同辦公、電郵分析及管理運維等核心場景，可支援複雜電郵深度檢索、會議協調、電郵分析與智能分類等應用。透過多Agent 智能體協同架構及AI智能看板，用戶可更快速掌握工作重點，減少資訊過載，提升資訊處理效率及跨部門協作能力。 此外，系統支援MCP (Model Context Protocol) 協議，可於安全沙箱環境內按需接入第三方工具及API，連接不同業務系統與數據來源，讓企業電郵由傳統資訊傳遞工具逐步發展為企業工作流程中的智能協作入口。

全域安全防護 在人工智能快速發展的同時，企業亦面臨更複雜的電郵安全威脅。Coremail AI原生安全電郵系統整合AI Agent驅動的釣魚攻擊檢測與防禦、寄件者身份驗證、垃圾郵件防護、大模型語意理解、自適應學習引擎及多模態威脅檢測等能力，可更有效識別新型釣魚攻擊、商務電郵詐騙 (BEC) 及未知威脅，全面提升企業電郵安全防護能力。 系統同時結合ReAct框架及使用者層級沙箱模型 (User-level Sandbox Model)，配合最小權限原則，將AI執行環境與企業數據有效隔離，在提升AI應用效率的同時，兼顧數據安全、治理及企業合規要求，協助企業在AI時代建立更安全、更可信賴的通訊環境。

Coremail首席技術官林延中表示：「AI正加速企業工作模式的轉變，而安全始終是AI應用的基礎。Coremail將持續推動AI與企業電郵深度融合，為企業提供更智能、更安全及更高效的通訊與協作體驗。」 展會期間，Coremail團隊與來自不同地區的企業代表、合作夥伴及業界人士就AI 原生企業應用、電郵安全及智能辦公等議題深入交流，分享企業電郵與AI融合的最新實踐，並積極探索更多國際合作機會。 未來，Coremail將持續推動AI原生技術創新，深化人工智能與企業電郵場景的融合，攜手全球合作夥伴，共同推動企業通訊邁向更智能、更安全、更高效的新階段。