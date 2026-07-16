標志性牛車水資產重新上市，意向價為4500萬新元，為投資者提供一個難得的機會，可以一次性擁有三棟相連的保留店屋

新加坡2026年7月16日 /美通社/ -- 位於牛車水核心地段上段十字街（Upper Cross Street）44、46及48號的地標性保留店屋項目 The Platinum，現由獨家營銷顧問 Brilliance Capital Pte Ltd 重新推出市場，以意向價4,500萬新元公開征求意向書（Expression of Interest，簡稱 EOI），較首次推出時的5,500萬新元價格有所下調，為投資者帶來更具吸引力的入市機會. The Platinum 為新加坡牛車水（Chinatown）核心地段極具代表性的商業保留資產，由三棟相連、四層樓高並設有閣樓的保留店屋組成，以單一業權整體出售。此類組合在市場上極為罕見，讓投資者能夠統一規劃租戶組合、整體提升資產價值、分階段進行資產優化工程，對資產進行整體重新定位,並打造一致性的品牌形象，大幅提升物業的長期投資潛力。

該物業正對牛車水地鐵轉換站（Chinatown MRT Interchange）及唐城坊(Chinatown Point)，占地約390平方米（約4,200平方英尺），總建築面積約1,331.2平方米（約14,330平方英尺）。目前物業包括三間臨街零售商鋪及十七間樓上開放式單房單位，為買家提供穩定的租金收入。同時，物業保留了未來進一步提升資產價值的潛力。此外，建築物設有貫通各樓層的電梯，這在保留店屋中極為少見，大大提升物業的便利性及競爭優勢。 根據新加坡市區重建局(URA) 國家土地規劃總藍圖Master Plan 2025，該物業劃為 「商業」用途（Commercial），可作零售、餐飲、健康養生、酒店、辦公等多元商業用途。與住宅物業不同，商業物業交易無需繳付額外買方印花稅（ABSD），無論本地或海外投資者皆此可更有效地調配資金，並進一步分散投資組合。

此次重新推出市場，不僅反映賣方因應當前投資環境所作出的策略性調整，也體現市場對優質保留商業資產持續而穩定的需求。 近年來，新加坡保留商業店屋已逐漸成為家族辦公室、私人財富管理機構及機構投資者重點配置的長期資產類別。此類資產兼具資本保值、穩定租金收益及稀缺性。與一般商業樓宇不同，保留店屋受新加坡保留制度嚴格保護，供應無法增加，因此長期具備高度稀缺價值。隨著越來越多保留商業資產由長期投資者持有，能夠一次購入整排或相連店屋的機會已越來越少。

The Platinum 正是這種稀缺資產的最佳代表。 物業位處牛車水核心，不僅連接新加坡中央商業區（CBD），亦位於旅遊熱點及最具代表性的歷史文化街區。牛車水地鐵轉換站、Chinatown Point、周邊辦公人潮以及成熟的餐飲生態系統，為物業持續帶來穩定的人流及商業活力，其臨街醒目位置亦進一步提升品牌展示價值。 物業距離萊佛士坊（Raffles Place）、直落亞逸（Telok Ayer）、克拉碼頭（Clarke Quay）、歐南園（Outram Park）及未來重點發展的大南部濱海新區（Greater Southern Waterfront）僅數分鍾車程，將持續受惠於新加坡未來城市更新，同時保留牛車水歷史街區獨有的文化魅力。

近期多宗成交亦進一步證明新加坡保留商業店屋市場持續保持強勁韌性，無論永久地契或租賃地契物業，優質保留資產均持續吸引投資者積極競逐。 2026年5月，位於3 Keong Siak Road的一棟永久地契三層角頭保留店屋以2,200萬新元成交，折合每平方英尺建築面積約6,799新元。隨後，22 Keong Siak Road另一棟永久地契中間店屋亦於2026年6月成交，價格約為每平方英尺4,840新元，再次反映牛車水歷史街區優質保留資產的市場認可度。 就在上周，位於Neil Road 136及138號的一對永久地契保留店屋據報以4,088萬新元成交，折合每平方英尺建築面積約3,577新元，進一步印證市場對黃金地段保留資產的持續需求。

租賃地契保留店屋市場同樣表現穩健。位於116 Tanjong Pagar Road、剩余租期約62年的物業，於2026年5月以每平方英尺約3,484新元成交，顯示只要區位優越、租金表現穩定及基本面良好，租賃地契保留店屋同樣具備可觀資本價值。 相較上述成交案例，The Platinum此次以4,500萬新元意向價重新推出市場，相當於每平方英尺建築面積約3,140新元。 雖然每項交易均須綜合考慮地契年限、地理位置、物業組合、租戶結構及收益情況等因素，但上述比較充分體現The Platinum具備相當吸引力的相對價值。物業目前尚余約75年租期，較近期成交的116 Tanjong Pagar Road約62年剩余租期更長，加上正對牛車水地鐵轉換站的黃金位置，為投資者提供兼具長期持有價值及穩定現金流的優質資產。

Brilliance Capital 高級副董事 Yong Choon Fah 表示： 「對於具長遠眼光的投資者而言，約75年的剩余租期足以支持多個投資周期。相較於中央商業區同類永久地契保育資產，The Platinum 目前的入場價格更具吸引力，形成明顯的價值優勢，讓投資者能夠以更合理的成本，購入一項兼具穩定租金收益及長期升值潛力的地標性商業保留資產。」 他補充指出： 「除了現有穩定租金收入外，The Platinum 亦具備進一步提升資產價值的發展空間。」 新加坡市區重建局（URA）已表示，在符合規劃、保護歷史文化及營運要求，並提交完整的加建及改建申請（Addition & Alteration，簡稱A&A）的前提下，願意個別考慮包括服務式公寓（Serviced Apartments）等其他用途建議。任何用途變更均須按個別情況審核，並最終以URA正式批准為准。

未來可發展的概念包括精品酒店、精品生活方式項目、健康養生中心、專業辦公空間、教育培訓設施，以及其他配合牛車水持續活化發展的商業用途。 因此，對於投資者而言，The Platinum不僅是一項能夠即時產生租金收益的保留商業資產，更是一項可隨著市場需求及租戶趨勢不斷提升價值的長期投資平台。 在市場供應持續有限、租賃需求保持穩健，以及家族辦公室及私人資本持續積極配置保留資產的大環境下，The Platinum為市場提供了一次極為難得的機會，讓投資者擁有一項兼具即時收益、長期升值潛力及高度稀缺性的地標級商業保留資產。

公開征求意向書（Expression of Interest）截止日期為2026年8月12日（星期三）下午3時30分。 致編輯： 隨本新聞稿附上以下資料供參考： The Platinum 高清物業照片一張 市場比較分析表（ Comparative Market Analysis Table ） The Platinum 物業視頻鏈接：https://youtu.be/Cd4ogZeNOXA 關於 Brilliance Capital Pte. Ltd. Brilliance Capital Pte. Ltd. 是一家領先的房地產代理機構，專注於為新加坡及全球的高淨值人士、家族辦公室、房地產發展商及機構投資者提供度身定制的房地產顧問及交易服務。 公司由 Sammi Lim 創立並領導，匯聚一支經驗豐富、專業卓越的房地產團隊，專精於高端住宅、商業及工業物業的買賣與租賃、集體出售（Collective Sales），以及房地產投資與策略咨詢服務。