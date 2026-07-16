VT Markets獨家：SPR告急與美伊對峙升級 原油Q3面臨高波動考驗

香港 - 2026年7月16日 - 今年第二季度，原油市場從"瘋漲"到"崩跌"極端反轉。美伊停火協議讓霍爾木茲海峽重新開放，地緣溢價全數回吐，WTI單季跌幅達30%。然而，隨著SPR降至歷史低位、美伊再度交惡、俄羅斯供應持續受擾，第三季度的油價故事遠未結束。寬鬆的基本面與反復的地緣風險，將在未來三個月持續拉扯油價方向。



WTI單季暴跌30% 地緣溢價一夜歸零



油價經歷第一季度的瘋漲後，第二季度隨著美伊達成停火協定、霍爾木茲海峽船舶數量從個位數回升至30-40艘，市場焦慮明顯緩解。從宏觀角度看，全球需求增長低於預期，美國等非OPEC國家產量持續維持高位，最終油價吐光了第一季所有地緣漲幅並創年內新低，WTI跌30%，布倫特跌28%。



天然氣則截然不同。關鍵基礎設施受損導致全球近20%LNG出口產能熄火，疊加運力無法立即回補，推高了天然氣價格。



原油供需：寬鬆基調確立，但隱患未消



原油市場基本面從第三季度起進入過渡期，供給端正逐步復蘇。



最新OPEC月報顯示，阿聯酋退出OPEC後產量大幅提升80%，反映出其在美伊戰爭期間維持出口的能力。但與此同時，烏克蘭持續攻擊俄羅斯原油基礎設施，導致俄羅斯6月產量降至兩年半低點，為供需平衡埋下隱患。需求端方面，OPEC連續第三次下修2026年需求增幅至78萬桶/日，同時上調了2027年需求預期。VT Markets認為，在供給恢復、需求增長放緩的背景下，油市中期基本面偏寬鬆。



庫存方面，日本、新加坡、歐洲原油庫存均降至歷史低位。美國戰略石油儲備（SPR）從3月超4.1億桶降至不足3.2億桶，持續動用儲備彌補戰爭缺口。



SPR跌破3.2億桶警戒線 美伊風險重新抬頭



隨著SPR持續降低，美伊地緣政治風險再度成為影響短期油價的關鍵變數，美國還有多少空間應對下一輪衝擊？



七月上旬，美伊關係未好轉，諒解備忘錄效力逐漸瓦解。德黑蘭再度威脅關閉海峽，特朗普表態對伊攻擊未停。時間仿佛重回3月——Q1的危機並未根除，下半年油價仍面臨高波動可能。



VT Markets分析指出，庫存低、SPR薄、地緣風險反復，三者疊加意味著油價的"安全墊"已比一季度薄得多。



Q3油價難現單邊暴漲 寬幅震盪成主基調



展望第三季度，油價很難再現一季度式單邊暴漲。在基本面寬鬆的前提下，價格中樞本應偏向溫和。但中東間歇性"點火"將成為波動核心，消息面主導特徵明顯。



回看第一季度的演化路徑，特朗普可能在8月或9月態度轉軟，美伊重回談判桌，屆時油價將回歸穩定。因此，預計第三季度前期油價將呈現高頻率、寬幅震盪；後續隨著美伊關係逐步緩和，油價有望穩定在某一區間內。



經歷此番衝擊後，油價難回去年低點。VT Markets研究團隊認為，布倫特震盪區間大概率落在70-90美元/桶。霍爾木茲海峽通行資料、美國SPR釋放節奏、美伊雙方下一輪表態，將是決定油價方向的三條主線。



