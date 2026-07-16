友邦香港與HYROX香港宣布策略合作夥伴關係　攜手推動健康生活

友邦香港成為AIA HYROX 香港站2027官方冠名合作夥伴 鼓勵大眾投入動感生活 建立健康習慣

香港 - 2026年7月16日 - 友邦香港與HYROX 香港今日宣布建立策略合作夥伴關係，友邦香港將成為AIA HYROX香港站2027的官方冠名合作夥伴。HYROX 為全球增長最快的健身賽事之一，是次合作結合 HYROX易於參與的競賽模式，以及AIA致力協助大眾實踐「健康長久好生活」的目標，攜手鼓勵更多人投入動感生活，建立健康習慣，並採取積極行動提升身心健康。AIA HYROX 香港站2027將於2027年1月7日至10日在亞洲國際博覽館舉行。



友邦香港成為AIA HYROX 香港站2027的官方冠名合作夥伴。AIA HYROX 香港站2027將於2027年1月7日至10日在亞洲國際博覽館舉行。

HYROX 是一項國際健身競賽，以標準化賽事模式結合跑步與功能訓練，讓不同背景及體能水平的人士，包括傷健運動員，均可參與其中。被譽為「世界健身競賽系列」的HYROX，讓參賽者能以全球統一標準衡量個人表現，並朝着自身目標邁進。HYROX 已吸引龐大的國際參與社群，單在 2025 年，全球超過80場賽事中便錄得接近90萬名參加者完成賽事，反映大眾對多元及目標導向的運動體驗需求持續增長。



友邦香港希望透過與 HYROX 香港的合作，創造更多機會鼓勵大眾持續運動、挑戰自我，並探索適合自己的健康生活。友邦香港與 HYROX 香港相信，持之以恆的微小行動能逐步帶來顯著改變。透過持續訓練、積極參與及共享體驗，大眾能建立自信、發掘自身潛能，並培養有助促進長遠身心健康的良好習慣。



友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏 表示：「AIA一直致力幫助大眾實踐『健康長久好生活』。作為AIA HYROX 香港站 2027 的官方冠名合作夥伴，我們期待與 HYROX 攜手讓更多人親身體驗世界級運動盛事，進一步推動健康生活文化，鼓勵更多人踏出第一步，投入動感生活，共同建設更健康、更緊密連繫及更具韌性的社區。」



HYROX 亞太區總經理尹俊堯 表示：「自2022年首次登陸香港以來，香港在HYROX 亞太區賽程中舉足輕重。在最近一場香港賽事中，我們已經吸引近20,000名參加者到場競賽。我們將致力進一步提升HYROX 香港站2027 的規模及影響力，相信今次為明年一月的賽事物色合適的冠名合作夥伴，將為我們帶來更大的助力。



我們早前已於HYROX 新加坡站賽事中與AIA展開合作，因此十分了解雙方對推動健康的共同承諾和理念。這次合作可謂水到渠成，讓我們更攜手推動並鼓勵大眾建立健康生活方式。」



作為是次合作的一部分，友邦香港將推出一系列活動，鼓勵更多市民運動及實踐健康生活，並透過多元互動體驗將影響力延伸至參賽者的家人、朋友及本地社區，共同推動「健康長久好生活」。



HYROX 以共融為核心理念，設有個人及團體賽事組別，讓不同體能水平的人士均可參與其中。



AIA HYROX香港站2027詳情：





官方冠名合作夥伴：

友邦香港

日期：

2027年1月7日至10日（周四至周日）

地點：

亞洲國際博覽館

組別與形式：

HYROX男、女子個人公開組/個人精英組

HYROX男、女子、男女混合雙人公開組/雙人精英組

HYROX男、女子、男女混合四人接力組

友邦香港成為AIA HYROX 香港站2027的官方冠名合作夥伴

是次合作推動更健康的生活方式、動感生活及社區福祉

HYROX 是全球增長最快的健身賽事之一，為不同體能水平人士帶來世界級運動體驗

是次合作致力鼓勵更多人建立自信、實踐活躍生活及培養健康習慣

友邦香港將透過社區活動，讓運動及健康生活更普及、更共融及更具吸引力

是次合作進一步體現AIA協助大眾實踐「健康長久好生活」的目標

策略合作重點一覽：