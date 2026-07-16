富途發佈AI新產品 零門檻帶你進入專業AI投資世界

成就全民交易進化 捉住下一個升浪 香港2026年7月16日 /美通社/ -- 富途相信每一位投資者都值得擁有最領先的投資工具。富途證券國際（香港）有限公司（下稱「富途」）宣布AI重磅升級，推出全新內置自研Agent「專家模式」，並打造結合專業、簡易、專屬、安全的Agentic AI+Skill的全新架構。富途追求的是讓每位用戶用得上、易用、好用、易上手——真正助力投資者理性分析，做出更好的投資決策，把握更多賺錢的可能性。 富途昨日在富途銅鑼灣旗艦店舉行產品發布會，吸引逾50位嘉賓出席，包括AI行業專家、大學教授、金融及科技領域的KOL。產品發布會現場更設有產品體驗區及互動展示專區，讓參加者即時試用全新AI功能。同時，牛牛圈及YouTube線上直播產品發布會引起逾4萬名投資者們的觀看。

是次升級標誌著香港迎來首個真正貫穿「信息—決策—執行」全鏈路的AI投資體系。這不僅是功能上的疊加，更是底層架構的範式轉移——從被動回應的AI助手，進化為具備獨立分析、主動規劃、持續反思，並可推動執行的智能投資夥伴。 在產品發布會上，富途證券首席市場總監余啟輝指出，市場機會始終存在，但普通投資者往往難以把握。因此，投資者需要能協助建立投資紀律、提升決策理性的工具。富途致力將智能投資能力普及化，讓每一位普通投資者都能擁有專業級的投資能力，更有效地參與市場。富途AI增長中心負責人姚文清深入介紹會場兩大全新AI產品——「專家模式」及Agentic AI+Skill架構，並通過多個應用場景與實例，展示AI如何從資訊整合、分析判斷到策略執行，全面賦能投資流程。

富途證券首席市場總監余啟輝表示:「我們希望以科技深度融合金融，今天的發布只是起點，我們目標不僅是打造一項好用的AI功能，而是構建完整的AI投資生態系統。隨著AI技術的突破，過去零售投資者過去在資訊獲取、數據分析和策略構建上與機構之間的差距，正逐步被技術力量縮小。未來，富途將秉持安全、合規、有效的原則，在AI、產品創新及人才培養方面持續投入，透過自研技術不斷優化用戶體驗，致力打造真正普惠的自動化投資生態。專業能力不應該被壟斷，它應該屬於每一位認真對待投資的人。」

富途AI增長中心負責人姚文清表示：「坦白而言，市場上不乏冠以AI之名的投資工具，但絕大多數仍困於『問一句、答一句』初級形態的問答工具——面對複雜的跨市場、跨資產分析需求時力不從心，更不用說將洞察無縫轉化為實際交易。富途AI此次升級，正是要打破這種淺層互動的時代，重新定義AI投資的邊界。讓每一位願意學習、尋求進化的投資者，都能在這個嶄新的Agentic Investing時代中，成為更聰明、更強大的自己。」 現場設置多個互動體驗站。產品發布會後，在場嘉賓即場體驗富途AI全新功能，包括使用牛牛AI「專家模式」進行個股深度解讀，並透過開放平台構建個人專屬AI智能體，體驗從策略生成到模擬交易的完整流程。同時，與會者亦就AI在金融領域的應用前景與發展趨勢展開深入交流，反應熱烈。

行內量化交易員兼香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民表示：「從量化交易的角度來看，投資的核心一直在於紀律與系統化決策。今次在產品發布會後體驗富途AI的『專家模式』及其Agentic架構，讓我看到AI不再只是輔助分析工具，而是開始具備將策略邏輯落地執行的能力。這對於一般投資者而言，意味著過去屬於專業機構的能力正逐步被打開。我認為，若能持續優化這類技術，將有機會重塑未來投資者與市場互動的方式。」 兩大新產品亮點 一、牛牛AI「專家」模式——用對話實現專業級研究

過去，一份高質量的研究報告需要花費數天翻閱財報、整合數據、建構模型。現在，牛牛AI「專家模式」將這一過程壓縮至數分鐘內。其背後是全新的Agentic+Skill架構——令牛牛AI具備「拆解問題—規劃路徑—調用工具—反思驗證—輸出結論」的完整邏輯閉環。 無論投資者拋出的是「在當前宏觀環境下，港股半導體板塊中哪些資產種類具備期權策略的Alpha機會」這類高度複雜的問題，或是橫跨多市場、多資產的比較分析，牛牛AI均能整合實時金融數據與專業分析工具，生成具備清晰邏輯及圖表支持的深度分析內容，協助投資者作出更明智判斷。這不再是一個聊天機器人，而是一位全天候的行業專家。

更突破性地，牛牛AI「專家模式」打通自然語言下單功能，可以將投資者的一句自然語言，精準轉化為交易指令，投資者可於對話過程中，無需切換任何介面，一句自然語言直接完成正股、期權及ETF的交易全流程。 即將上線的牛牛AI+Algo 的功能亦將量化交易門檻大幅降低，讓任何擁有策略想法的投資者都能跨越代碼壁壘，毋須親自編寫。 二、富途AI開放生態——代碼自由 ，配合多重安全 一句話，調動AI金融專家團隊 富途將多年深耕積累的行情、交易、選股、衍生工具等核心能力開放封裝為富途Skills與MCP，供投資者及開發者靈活調用至市場上通用的AI Agent。投資者可根據個人投資風格與需求，自由選配、組合不同能力模塊——從量化智能選股、持倉風險實時監控，到多維行情解讀、全市場執行——建立一條獨一無二的個人研究團隊，並以自然語言作為統一調度指令，讓整條團隊協同運作。那些曾經只有大型對沖基金才能負擔的多策略、多專家協作模式，如今每位普通投資者皆可擁有。

同時, 富途深明開放與安全並不矛盾, 推出強大且負責任的AI產品——是富途對每位投資者的承諾。因此牛牛AI構建起多重安全防線：預設模擬環境確保策略先驗證後執行，密碼保護機制將AI與實際交易嚴格隔離，端到端信息加密傳輸杜絕數據外洩風險。所有敏感數據本地化處理，確保客戶信息與交易環境在最高安全標準下運行。 7月底尖沙咀辦線下體驗活動 設互動遊戲區 適逢富途推出全新「牛牛AI」新功能，而全球最多元化的衍生工具市場龍頭芝商所（CME Group）亦預計於7月底推出新產品 「個股期貨*」(*目前待監管審查流程)。雙方攜手於7月 28 日 至 8 月 5 日在尖沙咀K11購物藝術館（K11 Art Mall）地下中庭舉行線下互動體驗活動，誠邀大眾親臨體驗「牛牛AI 成就全民交易進化」的創新應用，同時了解芝商所最新環球投資工具。

現場不僅設有以AI為主題的資訊展示專區，協助投資者了解最新智能交易工具，亦設有AI互動遊戲區及巨型牛牛IP打卡裝置，為參與者帶來一個沉浸式AI體驗。此外，場內亦將會展示芝商所預計推出的「個股期貨*」資訊，進一步拓闊投資者對全球市場工具的認識。活動期間將開放予公眾免費參與，歡迎大眾及投資者把握機會到場參觀，親身感受AI科技如何重塑投資體驗，掌握新一代智能投資帶來的市場機遇。 「牛牛AI 成就全民交易進化，下一個升浪由你掌握」線下體驗活動