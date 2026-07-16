ANA與紋別攜手推出面向新加坡、泰國、中國香港特別行政區及菲律賓旅客的特惠票

東京2026年7月16日 /美通社/ -- ANA Akindo Co., Ltd.與北海道紋別市正式啟動由全日本空輸株式會社(ANA)主導的聯合入境旅游推廣活動，旨在促進赴日旅游發展。

自2026年7月14日起，為期兩周，ANA將面向從新加坡、泰國、中國香港特別行政區及菲律賓出發的旅客推出特別優惠票價。根據這項新方案，旅客若預訂同時前往東京與紋別的聯程行程，可享受專屬優惠票價。如此一來，前往紋別的出行成本，甚至低於單獨購買飛往東京的普通航班機票。

位於北海道北部的紋別擁有眾多尚未被廣泛發掘的旅游魅力，包括冬季流冰觀光船、鄂霍次克海的新鮮海產、與海豹近距離接觸的體驗以及壯麗的自然風光。旅客可在東京停留超過24小時(*1)後再前往紋別，且無需支付額外機票費用(*2)。這一全新產品讓旅客能夠一次行程同時體驗東京的都市魅力與紋別的寧靜風情，為日本之旅增添更多豐富、多元的體驗。