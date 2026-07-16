「AI的未來歸於靈魂」----Galaxy Corporation首席執行官崔龍湖亮相聯合國AI造福人類峰會閉幕式

當地時間7月10日，崔龍湖在瑞士日內瓦Palexpo國際會展中心發表了題為《當下、明日與遠未來——AI的未來歸於人性》(Today, Tomorrow, and the Day After Tomorrow – The Future of AI is Humanity)的主旨演講。

韓國首爾2026年7月16日 /美通社/ -- 全球領先的物理人工智能(AI)娛樂科技公司Galaxy Corporation首席執行官崔龍湖(Yong-ho Choi)，亮相聯合國國際電信聯盟(ITU)主辦的2026年AI造福人類全球峰會閉幕式，發表重磅主旨演講，並帶來K-POP人形機器人舞台表演，收穫全球AI行業領袖與國際媒體高度關注。

崔龍湖將AI發展劃分為兩大階段：「明日階段（物理AI）」與「遠未來階段（靈魂AI）」。他著重提出：AI的發展不應只追求技術層面的智能化，更要守護人類的愛意、記憶與情感。

演講尾聲，他擲地有聲地發出倡議：「讓我們賦予AI靈魂」，現場兩千餘名全球AI專家和企業高管掌聲雷動。本次演講跳出唯技術論的傳統AI發展思路，構建起以人性、文化、情感為核心的全新AI發展範式，廣受業界讚譽。

主旨演講結束後，Galaxy Corporation打造的K-POP人形機器人表演作為峰會壓軸大戲登場。人形機器人精準完成了全套K-POP舞蹈編排，直觀展現了AI已突破純技術工具屬性，進化為能夠承載文化、傳遞情緒的全新娛樂平台。