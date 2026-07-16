美國珍古德協會攜手 FormationQ 推出首創量子運算研究計劃，探索戰爭與和平的生態根源

倫敦及德州奧斯汀2026年7月16日 /美通社/ -- 美國珍古德協會 (The Jane Goodall Institute (JGI) USA) 與 FormationQ 今日宣佈建立一項具里程碑意義的研究合作夥伴關係，運用 IonQ 的離子阱量子運算技術，探討行為生態學上一個歷久不衰的問題：為何某些物種會發生群體間致命暴力，另一些物種卻能與鄰近群體和平共處？ 這項為期兩年的研究計劃於世界黑猩猩日 (World Chimpanzee Day) 啟動。當天亦是珍古德 (Jane Goodall) 博士抵達坦桑尼亞貢貝、展開野生黑猩猩研究的 66 周年。該計劃建基於逾六十年的開創性實地研究，將先進計算建模、量子—經典混合運算及行為生態學結合起來，構建全新的尖端協作研究框架。

這項名為 Ecology of War and Peace: Using Quantum-Enhanced Agent-Based Modelling to Explain Contrasting Intergroup Behaviour in Chimpanzees and Bonobos（《戰爭與和平的生態學：運用量子增強代理人基礎建模，解釋黑猩猩與倭黑猩猩截然不同的群體間行為》）的計劃，將首次把量子增強運算應用於生態、演化及行為研究，亦為美國珍古德協會數十年來運用創新科技支援長期研究、保育及教育的歷程，揭開大膽新篇章。 該計劃將匯聚美國珍古德協會無可比擬的科學研究傳承、明尼蘇達大學研究人員開發的行為模型、FormationQ 在設計及營運應用研究項目方面的專業知識，以及 IonQ 的量子運算平台。

該計劃的核心是 B3GET（行為、生態、遺傳、演化與權衡；Behaviour, Ecology, Genetics, Evolution and Tradeoffs），這是一個精密的代理人基礎模型，讓虛擬靈長類動物在模擬景觀中生活、移動、覓食、繁衍和互動。 研究人員可系統地改變食物分佈、家域大小及群體凝聚規則等生態條件，以探討環境因素如何隨時間影響合作與衝突的模式。 黑猩猩和倭黑猩猩是人類兩種最親近的現存近親，但兩者的群體間行為模式卻極其不同。 珍古德曾於 1970 年代作出廣為人知的觀察，記錄黑猩猩的戰爭行為，當時黑猩猩會進行有組織且致命的群體間衝突。 然而，倭黑猩猩則以不同社群之間能夠和平交往而聞名。

研究人員認為，要解釋這種差異，關鍵在於生態環境：食物在整個地域的分佈方式、各物種必須涵蓋的活動範圍大小，以及個體在衡量獨自行動或結伴同行時的即時決策。 經過數十年的實地研究，對這些行為已極為了解。 然而，要了解眾多生態變數如何在複雜系統中互相作用，仍是重大挑戰。 透過結合先進的代理人基礎建模與量子—經典混合運算方法，該計劃將研究量子運算如何協助研究人員以嶄新方式探索這個複雜領域，並優化大型行為模型的校準，從而協助找出導致黑猩猩出現群體間致命攻擊行為，而倭黑猩猩則較能和平共存的生態條件。

該項目亦將有助深入了解黑猩猩的自然行為與棲息地及死亡率上升之間的關聯。 這兩項因素不僅對了解黑猩猩非常重要，亦有助更準確地識別和保護其棲息地，並為黑猩猩族群建立模型，從而制定更有效的保育策略。 珍古德協會保育科學副總裁兼首席研究員 Lilian Pintea 博士表示： 「珍古德博士花了逾 65 年時間，建立至今最全面且持續更新的野生黑猩猩觀察紀錄。 這份源自耐心而嚴謹觀察的傳承，如今正與量子科學前沿交匯。 了解影響黑猩猩如何與棲息地及鄰近群體互動的生態條件，亦有助我們理解黑猩猩族群為何繁盛或衰退，以及在哪些地方採取保育行動最能發揮作用。

這項合作正正體現珍古德協會科學工作的宗旨：策略性地運用目前最強大的科技工具，探究最重要的問題，以了解黑猩猩、保育工作以及我們身而為人的意義。 這項計劃是珍古德與我最後共同參與的計劃之一。 今天適逢她抵達貢貝首日的第 66 周年，在這一天啟動計劃，對我而言意義深遠。」 FormationQ 創辦人兼行政總裁 Nada Hosking 表示： 「這項計劃源於一個意義深遠的科學問題、數十年非凡的實地研究，以及一個旨在理解極其複雜自然系統的精密模型。 FormationQ 在這項合作中的角色，是將這些元素與 IonQ 的前沿量子運算能力結合，並圍繞一個過往從未以這種方式探討的問題，建立一項研究計劃。

我們相信，當世界頂尖的領域專業知識、數據及模型，以能讓研究人員提出全新問題的方式與量子技術結合時，量子技術的真正潛力便會展現。 要展開這項探索，幾乎沒有比珍古德的非凡科學傳承更具意義的起點，而這份傳承至今仍能讓我們深入認識大自然、保育工作，以及人類自身。」 編者備註 B3GET 由明尼蘇達大學博士後研究員 Kristin N. Crouse 博士開發。她將擔任該項目的共同研究員兼全職研究主管。 項目團隊亦包括明尼蘇達大學生物科學學院的 Michael L. Wilson 博士，他將擔任共同研究員；項目並獲明尼蘇達大學超級計算研究所提供研究基礎設施支援。 生態、演化與行為學教授 Michael Wilson 是貢貝研究聯盟 (Gombe Research Consortium) 的首席研究員，參與貢貝黑猩猩項目逾 25 年，其中三年於貢貝溪研究中心 (Gombe Stream Research Centre) 擔任野外研究總監。

美國珍古德協會將提供逾 65 年實地研究紀錄所累積的洞見，並憑藉其專業領域知識，為這項研究計劃的重點範疇提供依據。 FormationQ 將統籌各合作夥伴，負責計劃中應用量子模組的設計與營運；IonQ 則會透過其離子阱系統，提供量子運算平台及技術支援。 關於珍古德協會 珍古德協會 (Jane Goodall Institute, JGI) 是一個成立於 1977 年的全球保育組織，透過遍佈全球的 30 個辦事處，延續珍古德博士的志業。 珍古德協會延續珍古德的願景，透過以科學為驅動、科技為支援的計劃，專注於野生動物研究與復康、社區主導的保育工作及青年參與，啟發希望並將其化為行動。 透過珍古德協會青年計劃「根與芽」(Jane Goodall's Roots & Shoots)，協會凝聚一群富有同理心的人，共同履行其使命，為人類、其他動物及我們共享的環境締造更美好的世界。該計劃目前已遍及全球 75 個國家，並持續拓展。