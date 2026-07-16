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出版：2026-Jul-16 14:00
更新：2026-Jul-16 14:00
PR Newswire

U Lifestyle《社群》推出2026親子暑假放電企劃

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精彩暑期活動及獨家福利一覽｜全新免費試題下載專區
新一回「社群創作有價企劃」強勢加推：召集親子KOL加入變現流量

香港2026年7月16日 /美通社/ -- 暑假開始，正是家長為子女規劃充實假期的黃金機會U Lifestyle《社群》全方位為您帶來一系列暑期活動攻略放電好去處及親子獨家福利，並隆重推出全新「U Community研學室」專區供家長免費下載小學及幼稚園工作紙。

此外，早前大受歡迎的「我的Chill賞假期」填色比賽反應空前熱烈，共收到逾700份學校及幼稚園學生的精美作品，比賽結果已公佈並展開網上作品展，為小朋友打造展現才華的專屬舞台；《社群》更趁勢加推全新一回「社群創作有價企劃」，鼓勵小小KOL透過分享日常生活賺現金賞，與廣大家長攜手玩轉今個暑假

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社群暑期親子活動一覽 | 精彩暑期親子活動及福利一覽

全新「研學室」學習資源庫上線 | 免費下載小學及幼稚園升學試題
U Community親子專區推出全新「研學室」資源庫，提供幼稚園 (K1-K3) 至小學 (P1-P6) 中文、英文、數學練習教材，供大眾免費下載及列印。由幼兒認知訓練題目，到小五、小六呈分試試題，配對題、計算題、應用題、閱讀理解應有盡有。家長可因應子女的學習進度及能力，自行挑選相應課題的工作紙或試題供子女溫習。善用暑假空餘時間溫故知新，為新學年做好萬全準備

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即去親子專區下載免費試題

「我的Chill賞假期」填色比賽結果公佈 | 參賽作品已登陸網上作品展
「我的Chill賞假期」填色比賽活動圓滿結束，得獎名單亦同步揭曉為感謝一眾充滿想像力的「Chill級小畫家」踴躍參與，我們誠邀家長、學校視藝科及課外活動老師、畫室導師一同入場觀賞「Chill級小畫家網上作品展」。展覽以吉祥物「UU熊」視角出發，近距離呈現小畫家們圍繞太空旅行、環遊世界、海底世界等主題的曠世佳作，每幅畫作都令人眼前一亮

*小提示：於搜尋欄輸入參加者姓名，即可快速查看特定小朋友的吸睛作品

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「Chill級小畫家網上作品展」傳送門

立即追蹤《親子樂園 Smart Kids》FacebookInstagram，由育兒心得、著數送禮到週末放電好去處應有盡有，一手掌握最新、最好玩嘅親子活動資訊

新一回「社群創作有價企劃」召集中 | 加入配對計畫參加合作試用

「社群創作有價企劃」第六回強勢登場 | 成為《社群》創作者將流量變現
「社群創作有價企劃」累計超過80,000位社群U Creator成功加入，有賴於一眾U Creator支持，全新一回「社群創作有價企劃」正式開放報名不論是熱愛記錄育兒生活的爸爸媽媽，還是旅遊達人、美妝 KOL、Foodie 及寵物主人，只要在《社群》持續分享生活點滴，即可輕鬆將流量變現，賺取無上限現金賞帖文觀看次數越多，賺得越多。由AI精準為您配對最合適的品牌合作，定期為您派Job，增加大量廣告品牌合作機會誠邀各位KOL、KOC或MI一齊參與，輕鬆賺取額外收入

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報名日期：即日起至2026年12月20日

加入「社群創作有價企劃」

召集爸媽加入親子合作配對計畫 | 聯同小小KOL優先解鎖親子品牌活動
想將溫馨的親子日常，轉化為源源不絕的豐富驚喜？《社群》「親子合作配對計畫」持續招募一眾熱愛分享生活的新手爸媽、具表演欲的小小KOL進駐加入。成功登記即有專人為您配對試用活動。將有機會優先參與豐富親子品牌暑期活動、全新遊樂場試玩、產品試用及工作坊體驗等限定合作。立即登記，與孩子共創珍貴的盛夏回憶同時，擴大網絡影響力想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊 

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填表登記「親子合作配對計畫」

招募星級親子專家 | 運用專業知識擴大讀者網絡
U Community社群現正積極尋找熱心於親子大眾教育的執業專業人士、教育單位及親子品牌代表攜手合作 ，加入「星級親子專家」計劃，為廣大父母提供最值得信賴的育兒後盾星級親子專家將與《社群》共同製作高質量的親子資訊及內容。聯手為大眾拆解各種育兒迷思及傳遞正確育兒知識歡迎註冊西醫、中醫、牙醫、營養師、校長、親子品牌代表加入，合作推動公眾教育，高效擴大讀者網絡

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立即報名成為星級親子專家

精彩社群活動 | 勁送香港海洋公園門票、酒店自助餐等好禮
《社群》現正送出香港海洋公園門票慶祝「大熊貓生日」，暑假一齊入園參加派對放放電今個暑假將陸續推出一系列震撼送禮活動，包括免費送親子夏日出遊必備驅蚊噴霧、五星級酒店自助餐等禮遇，豐富好禮將源源不絕送上，敬請期待

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

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《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：

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  • 【睇Show提供最齊全的睇Show日程，涵蓋本地及海外大型演唱會和表演藝術節目。獨家「搶飛提示」功能會於門票開賣前發出提醒，提醒用戶搶購心儀門票。
  • 【香港熱門自助餐指南】：搜羅全港人氣自助餐資訊，參考榜單鎖定高質Buffet
  • 【深圳食玩買】針對港人北上熱潮，專區詳盡介紹深圳最新大型商場、文青打卡位及地道美食推介，提供最實用的深圳玩樂攻略。
  • U GO 必去榜】根據用戶瀏覽、收藏及評分數據，提供最地道的港人熱推好去處清單，打造最具參考價值的玩樂指南。
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SOURCE U Lifestyle

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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