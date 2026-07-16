U Lifestyle《社群》推出2026親子暑假放電企劃

精彩暑期活動及獨家福利一覽｜全新免費試題下載專區 新一回「社群創作有價企劃」強勢加推：召集親子KOL加入變現流量

全新「研學室」學習資源庫上線 | 免費下載小學及幼稚園升學試題 U Community親子專區 推出全新 「研學室」資源庫 ，提供幼稚園 (K1-K3) 至小學 (P1-P6) 中文、英文、數學練習教材，供大眾免費下載及列印。由幼兒認知訓練題目，到小五、小六呈分試試題，配對題、計算題、應用題、閱讀理解應有盡有。家長可因應子女的學習進度及能力，自行挑選相應課題的工作紙或試題供子女溫習。善用暑假空餘時間溫故知新，為新學年做好萬全準備。

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新一回「社群創作有價企劃」召集中 | 加入配對計畫參加合作試用

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精彩社群活動 | 勁送香港海洋公園門票、酒店自助餐等好禮

《社群》現正送出香港海洋公園門票慶祝「大熊貓生日」，暑假一齊入園參加派對放放電。今個暑假將陸續推出一系列震撼送禮活動，包括免費送親子夏日出遊必備驅蚊噴霧、五星級酒店自助餐等禮遇，豐富好禮將源源不絕送上，敬請期待。

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

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《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：