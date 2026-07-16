TrendAI™ 連續四年獲評為 Omdia《全球網絡安全平台生態系領導力》冠軍級廠商

肯定 TrendAI™ 夥伴優先平台模式、生態系擴展成效及以人工智能驅動工具支持夥伴主導業務成長的卓越表現

香港 - 2026年7月16日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能保安領導者 TrendAI™ 宣佈，連續第四年獲Omdia《全球網絡安全領導力矩陣》評為冠軍級廠商。該報告以「市場動能」與「領導力」兩大方向評估了 24 家資訊保安供應商，並將 TrendAI™ 列為前三名，表彰其持續投入打造業界最具實力且最具價值的合作夥伴生態系統。



根據 Omdia，獲得冠軍級地位代表企業具備卓越的通路管理能力、強勁的市場表現，以及積極推動網絡安全夥伴生態系發展的前瞻性策略。



Omdia 首席分析師 Matthew Ball 表示：「TrendAI™ 透過將產品組合聚焦於一體化的 TrendAI Vision One™ 平台及成立全球夥伴辦公室，再次鞏固其冠軍級地位。其靈活消費模式提升了經常性收入並改善利潤可預測性，而全新升級的夥伴專用網站、擴大的賦能計劃與人工智能驅動工具，則大幅推動了夥伴計劃的採用率、夥伴主導續約及全球以服務為核心的業務成長。」



TrendAI™ 全球夥伴辦公室資深副總裁 Sanjay Mehta 表示：「Omdia 的評價反映了我們在全球夥伴生態系中的進展。我們持續提升 TrendAI™ 夥伴計劃的影響力、獲利能力，以及以服務導向的價值。在 2026 年上半年，由夥伴推動的商機登錄金額較去年同期成長 2.3 倍，達到 14.7 億美元。這股動能反映出夥伴對 TrendAI™ 的信任、我們平台優先策略的強大優勢，以及夥伴透過 TrendAI Vision One™ 提供人工智能驅動安全成效的龐大機會。」



Omdia 列出以下幾項以夥伴為中心的策略為促成 TrendAI™ 獲得冠軍級殊榮的關鍵因素：

1. 堅定投入人工智能資訊保安策略

趨勢科技將企業事業單位更名為 TrendAI™，進一步強化其人工智能資訊保安定位，透過業界領先的威脅情報與人工智能驅動的虛擬補丁能力，協助客戶領先一步對應新興威脅與漏洞風險。



2. 夥伴業務衝勁加速成長

透過聚焦業務擴展的市場推動策略成功帶動多重方案銷售、附加服務及轉售業務的強勁成長。



3. 透過彈性消費模式提升經常性收入與利潤可預測性

此模式推動服務商對 TrendAI Vision One™ 的採用率大幅增長達 759%，並持續提供高度彈性與更快的價值實現時間。



4. 簡化需求開發與商機資格審核流程

TrendAI™ 推出專為夥伴打造的 TrendIQ for Partners 大型語言模型，讓夥伴能直接取得產品與計劃資訊。這些工具協助夥伴於 2026 年上半年建立 7,800 個自動化銷售手冊，並執行 12,500 場 TrendAI Vision One™ 示範，加速客戶互動、聯合行銷及服務導向成長。



5. 深化平台與夥伴優先策略

TrendAI™ 將持續擴展其夥伴生態系，並與 NVIDIA、AWS、Anthropic、Databricks 及 OpenAI 等策略聯盟夥伴深化共同銷售合作。



TrendAI™ 的夥伴優先策略，也從全球夥伴的實際經驗中獲得驗證。



Blue Cube Security 總監 Rob Swainson 表示：「他們不只擁有卓越技術，更重要的是真正關心如何協助我們為客戶提供最佳成效，而且是根據客戶的最適切需求來制定方案。這種對客戶成效的共同承諾，正是這段合作關係如此珍貴的原因。」



參考完整報告：https://www.trendmicro.com/explore/2026-omdia-leadership-matrix/champion





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