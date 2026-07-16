SingWealth Holdings在香港成立PFP Capital Limited以拓展區域業務版圖

香港2026年7月16日 /美通社/ -- SingWealth Holdings今日宣佈，旗下設於香港的資產管理子公司PFP Capital Limited（簡稱「PFP Capital」）正式開業。此舉標誌著集團的區域佈局實現重要里程碑，有助於推進集團跨市場長期經營戰略的落地。 PFP Capital依托嚴謹的投資組合管理與審慎的風險管控，提供以深度研究為支撐的投資方案，並設立首支私募基金，產品僅向專業投資者開放。該基金採用全球主題策略，投資範圍覆蓋大中華區、美國、日本及韓國市場，旨在發掘符合長期科技發展趨勢的優秀企業，涵蓋人工智能及其他創新驅動型主題。

SingWealth Holdings執行董事兼集團首席執行官Jeffrey Chow表示：「PFP Capital的設立是SingWealth持續拓展區域業務的重要一步，也體現出集團豐富投資產品體系的發展願景。隨著全球市場的不斷變化，市場對專業化管理的投資策略的需求也日益增長，這種策略能夠協助投資者以規範嚴謹的方式把握各類新興機遇，而香港始終是我們資產管理板塊的戰略據點。」 PFP Capital基金經理Wendy Zhang負責統籌整體投資策略，擁有逾25年公開市場及私募股權投資經驗，常年操盤全球多市場投資組合，深耕科技及創新企業投資領域。

結合多年投資實操經驗，她表示：「我們看到，科技創新、消費行為轉變與經濟趨勢的不斷變化，正推動各行各業與全球市場發生深刻變革。我們將以嚴謹、研究導向的投資框架挖掘投資機遇，同時為PFP Capital的長遠發展夯實基礎。」 PFP Capital Limited的設立將強化SingWealth Holdings的區域業務佈局，進一步完善集團資產管理業務板塊，落實集團長期增長戰略。 關於PFP Capital Limited PFP Capital總部位於香港，是一家持有香港證監會(SFC)牌照的資產管理公司。該公司依照香港法規，運營開放式基金型公司(OFC)、為合資格投資者提供全權委託資產管理服務，並在該基金獲監管認可的其他司法轄區開展相關業務。

PFP Capital秉持嚴謹、研究驅動的投資理念，挖掘全球股票市場投資機會，同時高度重視風險管理。該公司堅守專業立身、客戶至上的核心價值觀，助力投資者從容應對瞬息萬變的市場環境。 有關SingWealth Holdings的更多詳情，請訪問官網：https://singwealthholdings.com 免責聲明 本新聞稿僅作一般性信息參考，不構成認購任何證券或投資產品的要約、招攬、邀約或投資建議。文中提及的私募基金僅面向香港《證券及期貨條例》（第571章）界定的專業投資者，不向公眾開放。 投資存在風險，或出現本金虧損。過往業績不代表未來收益。文中所有前瞻性陳述及觀點均基於當前市場假設，相關內容如有調整，恕不另行通知。