新華絲路：黑龍江省特色文化旅游全球推介會在雞西市舉行

北京2026年7月16日 /美通社/ -- 7月8日晚，黑龍江省特色文化旅游全球推介會在雞西市精彩啟幕。

作為第八屆黑龍江省旅游產業發展大會活動之一，雞西用一場融合肅慎文明、邊境風光、紅色文脈、拓荒史詩、工礦底蘊與文旅活力的視聽盛宴，向八方來客展現其獨有的文旅稟賦。

世界旅游聯盟副主席許澎在致辭中表示，中國作為全球重要的旅游目的地和客源地，目前正以前所未有的力度推動跨境旅游發展。「近年來，黑龍江全力推進文化和旅游產業高質量發展，加快建設世界級冰雪旅游度假勝地和夏季避暑旅游目的地，使冷資源加速轉化為熱經濟。」