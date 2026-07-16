新華絲路：良渚攜手撒馬爾罕共話遺產文明交流互鑒

北京2026年7月16日 /美通社/ -- 7月6日，「良渚與世界——良渚古城・撒馬爾罕古城」主題對話活動落地良渚古城遺址公園。 此次對話吸引來自中國與烏茲別克斯坦的100余位嘉賓齊聚一堂，圍繞遺產價值、保護管理、活化路徑等議題開展深度研討。 良渚古城遺址於1936年被發現，2019年列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。撒馬爾罕古城是古絲綢之路上的文化交匯之地，2001年入選《世界遺產名錄》。 此次對話，既為兩座絲路古城搭建起高層次文明交流平台，也是「良渚與世界」系列活動首次攜手亞洲世界遺產。

本次良渚與撒馬爾罕古城的深度交流，聚焦絲路城市遺產活化與文明互鑒，進一步夯實中烏在考古研究、土遺址修復、數字賦能、文旅融合等領域的合作基礎，傳承千年絲路人文紐帶，為中烏全面戰略伙伴關系增添人文底色，也為全球文化遺產協同保護、不同文明平等對話提供亞洲實踐樣本。 在對話活動前一天，烏茲別克斯坦代表團先行走訪了良渚古城遺址、世界遺產監測管理中心等點位，借助AI眼鏡等數字設備，實地體驗良渚遺產保護與大眾活化的完整實踐。